韩国欧盟举行视频峰会

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韩国总统文在寅6月30日同欧洲理事会主席查尔斯•米歇尔、欧盟委员会主席乌尔苏拉∙冯德莱恩举行视频峰会，再度确认了欧盟对韩半岛和平的支持。





在当天的会谈上，双方就扩大韩半岛和平进程、新冠病毒疫情共同应对、经济通商、数码、环境、能源等各领域合作以及国际社会经济重建方案交换了意见。





会谈后发布的联合媒体声明指出，韩国政府为实现韩半岛的和平与繁荣，持续引导北韩参与，欧盟对此表示支持。在韩半岛和平进程受阻的情况下，双方一致认为应持续努力推动对话。文在寅在会谈中表示，欧盟对韩半岛和平进程给予始终不变的支持和鼓励，对此倍感踏实。





欧盟各国首脑高度评价韩国对新冠病毒疫情的有效应对，文在寅表示，愿意运用韩国的经验和临床数据为国际社会作出贡献。双方决定在公共卫生领域探索合作，并一致认为新冠病毒疫苗应成为全球公共物资。





双方还决定，在韩国-欧盟战略伙伴关系迎来十周年之际，将扩大在经济通商、数码、环境、能源等各领域的合作，同时共同参与国际社会的经济重建。为此，双方决定将环保和数码化纳入经济复苏策略，并在G20国行动计划中展开合作，努力打造自由、公平的贸易投资环境。





欧盟方面尤其对最近韩半岛的紧张局势表示担忧，并重申对和平进程的强烈支持。米歇尔在会谈后的记者见面会上表示，文在寅总统为寻找更稳定和有利于安全的解决方案不懈努力，我们对此表示欢迎。米歇尔还敦促北韩和美国重启谈判。另外，米歇尔反复强调北韩应实现核武器和其他大规模杀伤性武器全面、可验证、不可逆转的废除，并指出国际社会全面履行联合国制裁十分重要。米歇尔还表示，欧盟愿意在亚洲扮演更重要的角色，并已做好准备，欧盟也准备好全力支持韩半岛和平进程。





欧盟一直以来持续对北韩无核化和韩半岛和平进程表示支持。最近负责欧盟对外政策的欧盟对外行动署就开城南北共同联络事务所被炸毁事件表示绝不容忍，并敦促北韩停止进一步的挑衅行为。





此次会谈是去年底欧盟新领导班子上任后首次与文在寅举行首脑会谈，也是今年首次双边首脑会谈。双方决定今后在条件允许的情况下，推进在首尔举行面对面会谈。





青瓦台以此次会谈为契机，在主楼开设了视频首脑会谈室，也引发了关注。这一措施是为了应对新冠病毒时代非面对面首脑会谈的逐渐频繁。会谈室内设置有LED屏幕，可同时收看对方发言的画面和相关资料，所有座位间均安装了玻璃隔板，以防止传染。