导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾： 孙睿超 (时事中国语学院讲师，韩国文化公众号作者)





人生本身就是一场选择，在哪儿、跟谁、怎样生活都是选择。有一位女性，她选择了在韩国学习、工作，并以精彩的文笔，向中国读者描绘她眼中的韩国。有请韩国时事中国语学院人气讲师、公众号作者孙睿超为我们介绍一下她眼里的韩国。









南：您好！请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

孙：大家好，我是孙睿超，今年是我在韩国居住并从事汉语教学工作第十七个年头了。我的授课对象主要是汉语水平较高的学生，他们很多人都考上了韩国各所知名大学。授课之余，我还在运营名为“睿妈在首尔”的公众号，写我所关心的韩国社会问题，也积累了一些跟我有同样好奇心的中国读者群。

南：你是如何选择在韩国生活的呢？

孙：2004年我和男朋友也是现在的丈夫结束了两年的异地恋，来到韩国学习韩语，并开始在补习班教课。从那时候起，我的签证从旅游签证换成了语言签证，再到会话指导签证，后来是结婚签证，拿到永住权也已经十年了。

南：你开设了微信公众号“睿妈在首尔”，是吗？

孙：我的公众号“睿妈在首尔”是从2016年初开设的，已经整四年了。四年里我更新了70篇文章，虽然数量不多，但我对每一篇文章都精雕细琢，尽量做成精品。所以吸引了一部分关注韩国社会问题的读者。

南：你是怎样开始写公众号的呢？

孙：我很喜欢记录，同时也很喜欢分享。朋友圈是一个记录个人生活的平台，而微信公众号是一个记录个人思考的平台。2015年我就酝酿开一个公众号，年底趁回国的机会我绑定了银行卡，2016年初正式开始运营。之所以起名叫“睿妈在首尔”是因为我的名字里有一个“睿”字，我的女儿们的名字里也都有“睿”字，我希望自己是一个“睿智”的妈妈。









南：读者们看了你的文章以后都有哪些反应呢？

孙：我很注重对文章质量的把控，每写一篇文章都要查找很多资料，写得比较“走心”，所以我的那股认真劲儿也被读者感知到了，读者们觉得我的文章像一股“清流”吧，所以虽然我更新得不勤，但是他们还是愿意看。目前我在首尔大学学习教育人类学硕士。

南：你最近写了一篇有关韩国电视剧的文章，我看了之后觉得挺有意思的，你是怎么出于怎样的考虑写出这样的文章的呢？

孙：其实，我的学习、工作、生活已经很忙碌了，追剧的时间很少。我去年初追了在韩国和中国都很火的连续剧《天空之城》（描写为了望子成龙韩国家长们之间激烈竞争的故事），还在公众号里连续写了四期对《天空之城》的全解析。因为这部剧的内容和我的工作也有很多关联性，也是我特别关心的韩国社会问题，所以感觉写的如鱼得水，读者看得也呼很爽。

南：韩剧对大家的生活会有怎样的帮助呢？

孙：韩剧从上世纪90年代开始流行以来，每隔一段时间，都有那么几部现象级的作品。比如早年的《蓝色生死恋》、《大长今》，再到后来的《来自星星的你》，最近这一两年的《天空之城》、《夫妻的世界》等等。

韩剧1.0时代基本是，韩剧有三宝：“车祸、癌症、治不好”的套路；韩剧2.0时代以作家金恩淑为代表，她的作品一般是一定的爱情套路+创新、充实的剧情+幽默、感性的对白。爱情套路就是男主们往往出身不错，是有“王子病”的富二代，玩世不恭、霸道又专情，但因为身世上的烦恼，让他们心里总有一块空地，等待女主填满。女主们多是身份普通的女生，如你我……这样的设定增强了观众的代入感，仿佛自己身处其中，与剧中高富帅男主展开浪漫故事。

现在进入了韩剧3.0时代，编剧们可以说是使出了十八般武艺，上天入地，天马行空。如：讲穿越的《宫》、讲外星人的《来自星星的你》、僵尸题材《国王》、平行世界《the king》等。还有借鉴外国很火的电视剧剧情结合韩国社会的反应社会现实的电视剧《天空之城》、《夫妻的世界》等。经济不景气的时候人们更容易怀旧，比如之前很火的《请回答1997》、《请回答1988》等。

韩剧要解决的核心问题是，要让一个故事满足阖家观赏，节奏又不能太快的情况下，让这个故事尽可能好看。针对这个问题，韩剧的解决方案是，先设置一个足够细腻丰满的角色，用这个角色撑起故事主线。然后再在这个主线上插入过山车式的情节，制造节奏感。最后，在广告植入上，要尽可能让商品融入故事。









南：但是那么多韩剧肯定不可能全部都看，你能给大家介绍一下你是怎样选择韩剧去看的吗？

孙：我给大家总结几条：一是看演员，如果你有特别喜欢的演员的话，那么他出演的电视剧一定要捧场啊；二是看编剧，好的编剧是好剧本的保障，在韩国，金恩淑与金秀贤、卢熙京，被誉为韩国编剧新时代的“三辆马车”；三是看口碑，现在网络十分发达，一个剧好不好看可以借鉴一下韩国的收视率，或者中国的豆瓣评分等评价。

南：另外能介绍一下在哪儿能收看韩剧吗？最好是有字幕的。

孙：像我这种有孩子的家庭其实开电视看直播是很难的，而且现在大家都更习惯用智能手机随时随地联网，在移动等空闲时间追剧。比如中国的“韩剧网”是一个很不错的韩剧平台；另外，像奈飞（netflix）可以选择自己常看剧的语言，韩语、中文、英语都有。

（图片来自嘉宾）