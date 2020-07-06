MAMAMOO华莎发行首张个人EP《María》强势回归

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MAMAMOO成员华莎出道6年后发行了第1张个人EP《María》强势回归。华莎自诩专辑为“我一路走来泪水与汗水的结晶”。

《María》于6月29日发行，整张专辑装满了希望传递给大众及华莎自己的珍贵故事。新专辑制作班底强大，除了华莎经纪公司RBW首席制作人朴宇尚外，还力邀ZICO、DPR LIVE、金怡娜、Lia Kim、VM Project等共同参与了音乐及造型、舞蹈等的创作。华莎本人也参与了同名主打歌《Maria》等2首歌曲的创作。

主打歌《Maria》讲述的是在残酷的世界受了伤后，相较于忿忿向他人吐槽，不如为了自己重新振作、追寻新的梦想的内容。歌曲旋律“中毒性”十足，让人过耳不忘。

除了主打歌《Maria》外，新专辑还收录了《Intro：Nobody else》《Kidding》《WHY》《I'm bad too》《LMM》等5首新歌，以及此前以单曲形式发行的《傻瓜（twit）》。

华莎的首张个人专辑延续了此前发行的单曲《傻瓜（twit）》较为强烈的音乐风格，但也让歌迷看到了华莎的成长。新专辑将会创造怎样的音乐成绩，也备受歌迷期待。