宣美发行新单《紫光夜》梦幻回归

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宣美6月29日发行全新单曲《紫光夜（pporappippam）》回归，这也是继前作《LALALAY》之后，时隔10个月再次发行新作品。宣美通过新歌《紫光夜》为歌迷带来了之前音乐所未呈现过的清爽魅力。

《紫光夜》是一首关于爱情魅力的音乐，宣美亲自为歌曲填词，并与《LALALAY》的曲作者FRANTS共同为歌曲谱曲。歌曲为Funky曲风，并邀请到著名音乐人、吉他手Jukjae负责弹奏吉他，为歌曲增添了更多的魅力。

宣美此次回归，不仅通过《紫光夜》为歌迷带来了独具特色的魅惑风格，同时也展示了十分清爽的一面。歌曲MV的开场，宣美从梦中醒来，发现自己的床垫漂在海滩之上，天空是一片淡紫色，场景让人心旷神怡，仿佛能够感受到清晨海边凉爽的海风。

新歌发行当天，宣美也举行了在线Showcase。宣美就此次风格上的转变表示：“我想创作一首符合今天夏天氛围的歌曲。在写歌的过程中，我就一直在想，一直以来我没有尝试过的风格是什么，其实还考虑的蛮多的。想来想去，好像还没有过明快、清爽的风格。虽说《Gashina》算是欢快一些，但这次希望呈现出一些更加明快的内容，主要表达让人心情愉快的心动感觉。”