ZICO惊喜现身早间新闻客串气象主播 并介绍新歌

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ZICO惊喜变身一日气象主播，现身早间新闻节目。

ZICO本月1日在某电视台早间时段新闻《今日新闻》中天气预报环节，与气象主播金佳莹共同为观众介绍了当天的天气情况。

ZICO在节目中也提到了自己当天发行的新歌称：“大家好，我是一日气象主播ZICO。今天我的新歌《Summer Hate》发行，是一首和天气有关的歌曲，所以我想如果能为大家亲自介绍一次天气会怎样呢，于是我就来到这里了。”

之后，ZICO也和金佳莹主播共同介绍了天气。ZICO介绍得有板有眼，他说：“今天将会是多云的天气，气温方面，首尔地区最高26度，不会太热。内陆部分地区会有少量降雨。”

此前，ZICO的《Any Song》发行后，全网都在流行歌曲的舞蹈接力，而气象主播金佳莹也曾参与了这一挑战，并成为热门话题。此次两人见面，也在节目最后，共同跳了一段新歌《Summer Hate》的舞蹈。

《Summer Hate》是ZICO的原创歌曲。新歌一如既往有着ZICO音乐独特的律动及充满才气的歌词内容，对酷暑难耐的桑拿天进行了一番吐槽。歌手Rain参与合唱。