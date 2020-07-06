EXO世勋&灿烈小分队开启回归倒计时 即将发行正规专辑《10亿Views》

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EXO世勋&灿烈小分队（EXO-SC）即将发行首张正规专辑《10亿Views》，日前，活动通告海报也已公布，正式开启回归倒计时。

灿烈和世勋经纪公司SM娱乐于本月1日在世勋&灿烈官方网页及EXO的所有官方社交媒体账号中，上传了上述预告海报。

公开的海报设计成了视频网站的模样，让人很容易联想到专辑名“10亿Views”。新专辑收录的歌曲曲名也以视频缩略图的形式公开，同时也想歌迷介绍了相关内容的公开时间。

新专辑将是世勋&灿烈继去年7月发行首张EP《What a life》之后，时隔约1年左右再次发行的音乐作品。

新专辑中收录了同名主打歌《10亿Views》，以及《Say it》《Rodeo Station》《Telephone》《调时差》《翅膀》《Nothin'》《On Me》以及主打歌的伴奏带等，共9首歌曲。

在正式回归前，灿烈和世勋全新风格的预告视频、收录歌曲《Nothin'》及《On Me》提前欣赏MV、主打歌《10亿Views》MV预告片等回归相关内容也将陆续公开。

世勋&灿烈首张正规专辑《10亿Views》将于本月13日正式发行。