BLACKPINK全新团综《24/365 with BLACKPINK》上线





BLACKPINK全新团综《24/365 with BLACKPINK》于7月4日首播。

YG娱乐在节目上线前，也在官方播客及BLACKPINK官方YouTube频道高调公开了预告视频，引发歌迷狂热期待。

此次团综可谓是为BLACKPINK歌迷而倾情打造。团综名也显示出BLACKPINK希望和歌迷进行最近距离互动的愿望。歌迷也将通过节目，了解到更多BLACKPINK成员舞台之后的生活故事。

4日播出的第一集中，介绍了Lisa在参加中国选秀综艺《青春有你2》时的幕后花絮、成员们练习舞蹈，以及参加时尚秀后逛街购物的Jennie、参加工坊体验的Rose和智秀的日常等内容。

《24/365 with BLACKPINK》是YG娱乐为BLACKPINK专门打造的又一团综。BLACKPINK曾于2018年推出了首歌真人秀团综《BLACKPINK House》，通过该节目，BLACKPINK成员暂时收起神秘主义，并在节目中展现出最最真实的日常生活，粉丝们反响强烈。当时节目播出后，不仅收到了亚洲粉丝的欢迎，也在欧美地区圈粉无数，巩固了BLACKPINK的海外人气。节目播出后也依旧火爆，目前视频点击量已经累计突破4亿次。

BLACKPINK刚刚发行全新单曲《How You Like That》回归。新歌不仅在国内横扫音源榜冠军，更是在全球最大的在线播放平台Spotify旗下“全球Top50”榜单中排名第2位，并在64个国家和地区的iTunes榜单中登顶，新歌MV仅用短短32小时便在YouTube中突破1亿点击量，显示出BLACKPINK作为全球人气最高女团之一的超强影响力。