乐童音乐家(AKMU)7月3日发行了其全国巡演“航海”的Live专辑。

乐童音乐家经纪公司介绍称:“发行此次演唱会专辑,一是希望延续演唱会的余温,二是为弥补未能来到现场听演唱会的歌迷的遗憾,相信会成为让歌迷开心的礼物。”

演唱会专辑中,除了第3张正规专辑收录的《How can I love the heartbreak, You are the one I love.》等歌曲的现场版外,乐童音乐家在演唱会中演唱的其他经典歌曲也都收录其中,歌迷也将通过专辑欣赏到兄妹二人纯熟的现场演唱功底。

乐童音乐家“航海”全国巡演从去年12月14日拉开帷幕,后因新冠肺炎疫情而不得不取消部分演唱会日程。此次发行的演唱会专辑,也将弥补歌迷未能前去现场观看的遗憾。