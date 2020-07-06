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又到了吃西瓜的季节了，冰凉的甜西瓜真是夏天赐予人们的一大美味！不过，挑西瓜也是一项技术活，如何能在万千西瓜中顺利挑出最好的那一个？今天就给大家介绍几个小技巧，让您家的瓜一挑一个准儿~

第一点：看纹路。其实真正懂西瓜的人，只要看一眼西瓜的纹路就能知道这个西瓜有没有成熟，成熟的西瓜纹路颜色都是比较深的，而且纹路之间的间距比较宽。而不成熟的西瓜，它的纹路间距就比较窄，最重要的是，成熟的西瓜它的纹路摸上去是有一点点凹陷感的，而不成熟的西瓜，它的纹路摸上去是没有凹陷感，是很平整的。

第二点：看瓜脐和瓜蒂。买西瓜的时候看一下，成熟的西瓜，它的瓜脐是有凹陷的，而不成熟的西瓜，它的瓜脐是没有凹陷的。同样，成熟的西瓜，它的瓜蒂周围也是有微微凹陷的，而不成熟的西瓜，它的周围是没有凹陷的。

第三点：看瓜藤。一般留在瓜头上的瓜藤是绿色的，这说明是刚采摘、比较新鲜的瓜。如果瓜藤变黄枯萎的，甚至瓜藤已枯干，这种一般就是所谓的“死藤瓜”或者“早采瓜”，这种瓜就不适合购买了。

第四点：听声音。成熟的西瓜，我们用手指弹一弹，声音是沉闷的嘭嘭声，并且越熟的西瓜，声音就越沉闷。而不成熟的西瓜，弹起来的声音是清脆的当当声。

另外我们一只手托起西瓜，再用另外一只手轻轻地拍，要是托着的手有明显的震动感，就说明这个西瓜比较成熟，皮也比较薄，而如果拍起来没有什么震动感，就说明这个西瓜不够成熟，或者是皮比较厚。

（文中窍门来自李*听友）