韩国居家办公现状及发展趋势

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以前，韩国企业的工作模式大同小异，注重面对面开会、互动与合作，且担心员工之间缺乏合作会造成工作效率下降，因此除非是IT、互联网、游戏企业、金融保险业的工作人员，普遍认为制造业等其他行业的工作人员不便居家远程办公，直到最近，韩国的居家远程办公模式还处于起步阶段，不像美国等国那样普及。





新冠疫情的暴发不仅给全球经济、生产、生活等方方面面带来了冲击，也正在改变韩国的工作模式。为了应对疫情、维持公司的正常运作，众多的上班族被迫居家远程办公。在大企业中，SK集团自2月25日起率先实行居家办公模式以来，现代汽车、乐天、CJ集团等大企业也纷纷实行居家远程办公。一项调查显示，自2月末至4月初，韩国有2600多家公司的3万多名员工在家工作。还有一项问卷调查结果也显示，最近这段疫情期间，73%的大企业员工经历了居家办公，62%的中小企业员工曾在家工作。NAVER、KAKAO等互联网企业自疫情初期的2月初起持续实行居家远程办公模式，根据需要，员工每周轮流只上一、两天班。引人注目的是，这两家互联网企业的第一季度业绩可观，所以企业方面正在积极考虑制定“后疫情时代”的中长期工作模式战略。





刚才介绍的企业实行居家办公模式是临时性的，而乐天集团则在韩国国内企业中首次正式引进居家办公模式，自6月1日起，规定全体员工每周一天在家工作。





随着更多公司实行居家远程办公模式，政府提出的“Smart Work”(智能工作模式)也开始进入数字化转型。因为IT企业与大企业大都配备了远程操作结构与系统，员工可以很方便地用电子邮件、公司移动通信终端等设备上传工作报告并交换信息，所以不难预测这次疫情结束后，随着一部分企业在这一方面取得成功经验，还有更先进的5G技术为未来更多人居家远程工作提供更大便利，居家远程办公模式有望成为大势所趋。