ⓒ YG Entertainment

人气女团BLACKPINK新曲《How You Like That》在英国Official Charts获得K-POP女团的最高排名。





近日,据英国Official Charts公布的榜单,BLACKPINK上月26日发行的首张正规专辑先行曲《How You Like That》在单曲榜中名列第20位,这不仅是韩国女团在该榜单取得的最高排名,还刷新了BLACKPINK《Kill This Love》此前创下的最高纪录(第33位)。英国Official Charts还介绍称:“这是本周新上榜的歌曲中排名最高的新曲。”





另外,BLACKPINK自回归以来屡破新纪录,备受瞩目。《How You Like That》MV在YouTube创下“24小时播放量最多的视频”等5项纪录,并被列入吉尼斯世界纪录,且在Spotify全球50强榜单上名列第二,创下韩国歌手最高纪录。不仅如此,还登上全球64个国家与地区iTunes榜首,创K-POP女团最高纪录。