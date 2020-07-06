新手爸妈的育儿好帮手——韩国“Littleone”公司

ⓒ LITTLEONE

韩国企业通过一些创新想法正在改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“Littleone”公司，这是一家智能育儿解决方案开发商。让我们与公司首席执行官李炳圭（音译：이병규）先生一道聊一聊他们公司。





韩国“Littleone”公司的产品将蓝牙、带有传感器的物联网和智能手机应用程序联系起来，从而为处于育儿压力下的年轻父母提供智能和安全的育儿服务。事实上，韩国“Littleone”公司是在育儿经验基础上成立的。





喂奶是照顾孩子尤其是新生婴儿中最具挑战性的部分之一。父母不熟悉喂奶的位置,他们也不太确定牛奶是过热还是过冷，也不知道带孩子外出时该怎么办,许多家长因为这件事筋疲力尽。换尿布也是一项繁重的任务,父母应按时更换尿布，以防止婴儿出现皮疹或皮肤刺激。而万一新生儿发烧，父母必须在家中备有体温计。韩国“Littleone”公司从创始人抚养孩子的经历中产生的一个商业想法出发。作为其第一款产品，公司开发了一种智能奶瓶，有助于舒适地喂奶。





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韩国“Littleone”公司基于物联网技术的智能奶瓶看起来像是普通的婴儿奶瓶。但是安装在这种特殊奶瓶下部的传感器和加热垫可以将牛奶保持在最佳温度，以便父母可以在所需的时间内给婴儿喂奶。通过结合出奶角度检测和防止吸入空气的两种技术，也可以纠正出奶不良的情况。这款设备与智能手机相连，以记录有关喂奶的详细数据。韩国“Littleone”公司还提供了其他智能解决方案。例如，“Smart PeePee”通过厚度仅为7毫米、重量仅为6克的贴片检测婴儿的肠蠕动，并通过智能手机应用向父母发出警报。还有一种智能尿布传感器，可以提示父母尿布状况和消耗的尿布量。另一个产品“Smart Temp”是用轻巧且透气的材料制成的温度计表带。绑带缠绕在婴儿身上，可以实时检测温度变化，以防止婴儿出现任何异常体征。在这些产品中，“Smart Bottle”智能奶瓶已经进入美国和日本市场。





韩国“Littleone”公司去年在美国一个主要的众筹平台上推出了智能奶瓶产品，首批制造的5000个产品在4个月内便销售一空。公司参加了全球最大的技术展览会“消费电子展”，并与日本买家签订了一份合同，以进军日本市场。在直接通过全球最大的电子商务平台亚马逊销售产品的同时，韩国“Littleone”公司正在与德国和英国的买家签订合同。





韩国“Littleone”公司已将尖端的物联网技术应用到婴儿产品中，以帮助父母享受照顾孩子的甜蜜时刻。我们期待韩国“Littleone”公司能够为天下父母提供一种更轻松、更舒适、更安全的育儿体验。