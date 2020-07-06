韩国积极应对日本出口限制

ⓒ YONHAP News

自从日本突然对韩国半导体和显示器关键材料实施出口限制以来，已经过去了一年的时间。与最初人们对韩国半导体行业可能遭受重创的担忧相反，韩国已经实现进口来源多样化，并在关键材料、零部件和设备领域实现韩国本土自主生产。今天，我们邀请到了韩国汉阳大学国际大学院金光硕（音译：김광석）教授，与他共同聊一聊日本采取出口限制措施一年来对韩国企业的影响。





2019年7月1日，日本宣布对运往韩国的三种关键材料实行更严格的出口管制。7月4日，东京实施了该计划。三种关键材料是氟聚酰亚胺、光刻胶和氟化氢，这些材料对半导体和显示器生产至关重要。日本方面当时应该认为，限制出口会破坏韩国关键产业的生产，从而削弱其竞争力。然而，遭受损失的是日本，而不是韩国，这与日本的预期截然相反。日本失去了韩国这个大客户，韩国是芯片和显示器制造的全球领导者，此次韩国自主研发的技术巩固了关键材料和零部件产业的发展。





去年7月份，日本针对韩国的经济制裁措施令人震惊，因为日本对韩国主要出口产品半导体和智能手机生产所需的关键材料出口进行管制，严重影响了韩国主要产业。日本的经济报复并没有就此结束。去年8月28日，东京方面将韩国从简化贸易程序受益国名单中删除。根据该措施，日本政府要求日本出口商在向韩国出口1100多种物品时需获得政府批准。据估计，日本的贸易限制可能导致韩国公司的销售额下降2.8％，营业利润下降1.9％。然而，一年后，情况发生了逆转。总体而言，韩国公司没有遭受这些限制的巨大损害，这些限制原来并没有最初想象得那么具有破坏性。相反，韩国试图摆脱对日本材料和零部件的依赖。





由于韩国一直高度依赖日本生产的这些材料，因此担心在最坏的情况下，韩国的半导体生产线可能会停产。但是，韩国已经成功地获得了半导体生产中关键材料的多种供应来源。尽管人们预计韩国将受到日本出口限制的最大打击，但情况并不如此，比如韩国已经大大减少了对日本氟化氢的依赖。韩国全国经济人联合会对149家从日本进口产品的韩国公司进行的调查显示，大多数受访者表示其竞争力有所提高。调查显示，竞争力主要体现在包括芯片和显示器在内的电子零部件、计算机、视频以及声音和通信设备方面。





2018年，韩国对日本的贸易逆差中有93％来自韩国从日本进口的材料、零部件和设备。但是，随着韩国政府承诺培育相关产业，韩国加快确保这三个领域的独立性，而韩国本土公司则实现了供应商多样化，并在国内生产必要的材料。对于显示器生产中使用的氟化氢，韩国已在美国和中国寻找到了供应商。其结果，韩国从日本的进口总额下降到日本实施限制措施之前的四分之一水平。最初，韩国的光刻胶对日本的依赖程度最高，但是韩国公司迅速采取行动，从第三国比利时进口这种材料，这是在半导体晶片上印刷电路板时必不可少的化学物质。日本对柔性显示器中使用的氟聚酰亚胺实施的出口限制则从一开始就未成为主要问题，因为在日本限制措施出台之前，韩国国内生产就已经取得了进展。韩国不断加大国内材料、零部件和设备的生产以应对危机，而这些努力最终有助于摆脱对日本的依赖。另一方面，对于日本而言，出口限制的影响最终适得其反。

日本对韩国实施出口限制措施，以报复韩国大法院的一项裁决，该裁决要求日本公司赔偿战时被强征劳工受害者。但是即使在日本国内，许多人也认为贸易限制对日本造成的损害更大，他们说日本已经失去了正当理由和实际利益。日本甚至担心其在具有高增长潜力的韩国芯片和显示器行业中所占份额出现下降。过去，这些韩国产业的增长意味着日本出口的增长，但是现在，即使韩国的产业不断发展，日本方面也无法趁机扩大出口。此外，自去年7月以来，韩国民众一直在抵制日本产品，这对日本的时尚、食品和旅游业产生了负面影响，甚至迫使包括汽车制造商在内的一些日本公司关闭其在韩国的业务。日本对韩国的出口限制措施打击了日本自身的经济。





韩国的两家芯片制造商，三星电子和SK海力士在全球存储领域占有超过60％的市场份额。这意味着他们是日本材料、零部件和设备出口商的主要客户。但是，随着韩国越来越多地转向本地生产，对日本的依赖也越来越小。此外，在韩国不断抵制日本商品的过程中，日本时尚零售商优衣库的净利润下降了11.9％，而从去年7月到去年底，韩国人去日本的旅行情况减少了一半以上。此外，韩国对日本的长期贸易逆差已大大减少。去年，韩国对日贸易逆差达到191亿美元，是2004年以来16年内的最低水平。然而，对韩国来说，仍有许多课题需要解决。





现在放松警惕还为时过早。韩国的半导体产业在很多方面仍然高度依赖日本，由于两国关系可能会进一步恶化，受出口管制的产品数量也可能会进一步增加。韩国贸易协会认为，日本可能对基础油、芯片制造设备和塑料产品等高度依赖日本进口的附加产品实施出口限制。也就是说，日本的出口法规可能会进一步限制其他行业。考虑到这种可能性，韩国应集中精力使其进口来源地多样化并在当地生产这些产品。





事实证明，日本的出口限制成为韩国摆脱对日依赖的契机。但自从韩日两国1965年实现邦交正常化以来，韩国从未对日本实现贸易顺差，所以还有很多问题需要解决。另外，两国在世界贸易组织内的争端则是未来必须克服的另一个障碍。





韩国于去年9月向世界贸易组织提出了针对日本出口限制的起诉，但于11月份暂停了。韩国要求日本在今年5月底之前取消其出口限制。由于日本仍未对韩国的呼吁作出回应，韩国政府已重新审视相关问题，并要求世贸组织成立争端解决小组，以解决日本出口限制问题。 因此，两国在这一问题上仍存在分歧。





韩日贸易冲突爆发已经一年了。但在贸易问题上，双方仍然分歧明显。实际上，韩日两个邻国应在许多领域进行合作，包括新冠疫情暴发、北韩核问题，以及在美中争端中携手重建全球供应链。日本应尽早撤销对韩国的出口管制，并通过对话寻求更多的合作。