



职业：歌手/演员

生日：1994年6月9日

出生地：京畿道广州

血型：AB型

身高：166cm

学历：建国大学影像电影学

出道：Girl's Day EP《Girl's Day Party #1》（2010）

李惠利作为女团Girl's Day成员出道，也是年纪最小的成员。Girl's Day初出道时人气并不高，老幺惠利年满20岁后，团队改走性感路线，2014年发行的《Something》一曲让Girl's Day跻身一线女团行列。

当时提到Girl's Day，人们想到的都是主唱方敏雅，直至惠利参与录制综艺《真正的男人》以及主演了《请回答1988》后，她的人气一路飙升，成为了团队的“门面担当”。

惠利2014年参与录制当时的人气综艺节目《真正的男人》女兵特辑，由于本身女兵的话题在韩国社会较为吸引人，节目播出后几乎成为全民热议话题，而惠利在其中被训练折磨、向教官流泪撒娇等场面也俘获了大批观众的心，也让更多综艺节目制作团队看到了惠利的“综艺感”。

作为歌手出道后，惠利也陆续参演过《海德、哲基尔与我》等几部电视剧。而真正成就惠利的非《请回答1988》莫属。在剧中，惠利不仅成功将颇具年代感的“中二少女”完美诠释，她饰演的“德善”的归宿也成为热议话题。颇具戏剧性的是，剧终德善虽与朴宝剑饰演的崔泽结合，但现实中惠利却与“狗焕”柳俊烈走在了一起，两人恋爱的消息公开后，轰动一时。

《请回答1988》热播后，惠利也成为了广告女王及综艺节目常客，成为最抢手的女星之一。而Girl's Day虽然名义上已解散，但4位成员的感情依旧，也让歌迷期待Girl's Day的复出之日。

代表作：

·电视剧：

《清日电子李小姐》（2019）

《我的鬼神搭档》（2017）

《戏子》（2016）

《请回答1988》（2015-2016）

《海德、哲基尔与我》（2015）

《仙岩女高侦探团》（2014-2015）

《美味人生》（2012）

·电影：

《盘索里拳击手》（2019）

《物怪》（2018）

·音乐作品（Girl's Day）：

《GIRL'S DAY EVERYDAY #5》（2017）

《Girl's Day Love Second Album》（2015）

《GIRL'S DAY EVERYDAY #4》（2014）

《GIRL'S DAY EVERYDAY #3》（2014）

《Female President》（2013）

《Girl's Day Party #1》（2010）

主要获奖经历：

年度品牌大赏 综艺偶像类（2019）

电视广告庆典 广告模特类 女明星奖（2017）

tvN十周年颁奖典礼大势女演员（2016）

SBS演技大赏 新人奖（2016）

第5届亚太明星颁奖典礼 最佳女新人奖（2016）

MBC演艺大赏 女子新人奖（2014）