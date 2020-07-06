韩国积极应对日本出口限制
2020-07-06
#明星档案 l 2020-07-07
职业：歌手/演员
生日：1994年6月9日
出生地：京畿道广州
血型：AB型
身高：166cm
学历：建国大学影像电影学
出道：Girl's Day EP《Girl's Day Party #1》（2010）
李惠利作为女团Girl's Day成员出道，也是年纪最小的成员。Girl's Day初出道时人气并不高，老幺惠利年满20岁后，团队改走性感路线，2014年发行的《Something》一曲让Girl's Day跻身一线女团行列。
当时提到Girl's Day，人们想到的都是主唱方敏雅，直至惠利参与录制综艺《真正的男人》以及主演了《请回答1988》后，她的人气一路飙升，成为了团队的“门面担当”。
惠利2014年参与录制当时的人气综艺节目《真正的男人》女兵特辑，由于本身女兵的话题在韩国社会较为吸引人，节目播出后几乎成为全民热议话题，而惠利在其中被训练折磨、向教官流泪撒娇等场面也俘获了大批观众的心，也让更多综艺节目制作团队看到了惠利的“综艺感”。
作为歌手出道后，惠利也陆续参演过《海德、哲基尔与我》等几部电视剧。而真正成就惠利的非《请回答1988》莫属。在剧中，惠利不仅成功将颇具年代感的“中二少女”完美诠释，她饰演的“德善”的归宿也成为热议话题。颇具戏剧性的是，剧终德善虽与朴宝剑饰演的崔泽结合，但现实中惠利却与“狗焕”柳俊烈走在了一起，两人恋爱的消息公开后，轰动一时。
《请回答1988》热播后，惠利也成为了广告女王及综艺节目常客，成为最抢手的女星之一。而Girl's Day虽然名义上已解散，但4位成员的感情依旧，也让歌迷期待Girl's Day的复出之日。
代表作：
·电视剧：
《清日电子李小姐》（2019）
《我的鬼神搭档》（2017）
《戏子》（2016）
《请回答1988》（2015-2016）
《海德、哲基尔与我》（2015）
《仙岩女高侦探团》（2014-2015）
《美味人生》（2012）
·电影：
《盘索里拳击手》（2019）
《物怪》（2018）
·音乐作品（Girl's Day）：
《GIRL'S DAY EVERYDAY #5》（2017）
《Girl's Day Love Second Album》（2015）
《GIRL'S DAY EVERYDAY #4》（2014）
《GIRL'S DAY EVERYDAY #3》（2014）
《Female President》（2013）
《Girl's Day Party #1》（2010）
主要获奖经历：
年度品牌大赏 综艺偶像类（2019）
电视广告庆典 广告模特类 女明星奖（2017）
tvN十周年颁奖典礼大势女演员（2016）
SBS演技大赏 新人奖（2016）
第5届亚太明星颁奖典礼 最佳女新人奖（2016）
MBC演艺大赏 女子新人奖（2014）
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