《漫话国乐》 沈盲人与泵德妈前往皇城赴宴 / 泵德家 / 泵德





在以前艺人的心目中，盘索里有等级之分。比如，以中国古典名著《三国演义》为素材的《赤壁歌》被评为最高级别的盘索里曲目。相比之下，《沈清歌》的地位相对较低，这主要是因为《沈清歌》的故事残酷、悲惨，音乐也自始至终哀婉、悲伤。从沈清的母亲生下女儿就不幸去世的一开始到尾声，盲人父亲与变身皇后的沈清重逢后重见光明的情节，听众不是伤心地流泪，就是激动地潸然泪下。不过，在如此催泪的盘索里表演中，有这么一段让艺人与听众同时开怀大笑的情节——泵德妈粉墨登场。





沈清虽然出生在贫寒家庭，可从小懂事，且孝敬父亲。长大后，为了让盲人父亲重见光明，沈清甚至把自己卖给船夫当祭品跳进大海，父女俩从此永别。沈清的父亲因为独生女为了自己牺牲而深感愧疚，伤心地每天哭着过日子。这时，沈清父亲有了一笔船夫送来的钱，瞄准这笔钱故意接近的就是泵德妈。





在《沈清歌》中，泵德妈可以说是非常抢眼的角色。泵德妈能吃能喝，喜欢吃肉，也喜欢吃米糕，凡是吃的，泵德妈都喜欢，但礼仪廉耻却统统没有。

{音乐1：盘索里《沈清歌》中的“沈盲人与泵德妈前往皇城赴宴” /金秀妍 }





这一段把泵德妈的为人淋漓尽致地描写了出来。

“泵德妈不仅说出话来脏话连篇，睡觉时磨牙，在亭子里睡午觉，叫门外的行人进来索要烟草，新人入洞房时，还对着门窗大叫‘起火了’，这种人就是泵德妈。”





而沈清的父亲眼睛看不见，不容易与邻里来往或交谈，不了解这些事情，不知道泵德妈的为人，就一起生活了。其后果是可想而知的，贪吃的泵德妈把沈清留下来的财产全部花光。更离谱的是，泵德妈跟着沈清父亲前往国王为天下盲人主办的宴会途中，认识了一个姓黄的盲人并坠入情网，背弃了沈清的父亲，与情人私奔，让沈清父亲只身留在陌生的地方左右为难。





《沈清歌》中，没有说明泵德妈究竟为何成了如此厚颜无耻的人。但活在现在的我们可以不难猜测其原因。在朝鲜王朝时代，丈夫先离开人世，寡妇要孤身一人度过余生。当时，女人不能随便找工作，不容易谋生。如果是富人家出身，还可以靠娘家过日子，但如果是贫困的老百姓，日子可就很难熬了。泵德妈很可能是后者，家境贫困没办法过日子，只能厚颜无耻地讨生活。





泵德妈的角色如此抢眼，所以到了现代，还推出了一些以泵德妈为题材重新诠释的音乐、电影等文艺作品。

{音乐2：《泵德家》 / 李喜贞（音）乐队}

好几年前，韩国上映了将古典小说《沈清传》重新诠释，并以泵德妈角色为女主的电影《布拉芙夫人》。该片以德伊（泵德妈的化身）为女主，讲述了德伊与已婚大学教授沈学奎陷入欲望的爱河，但后来被学奎狠心地抛下后几经周折回到渐渐失去视力的学奎身边，向依赖自己的学奎复仇的故事。





韩国还有题为《泵德的泪水》的童话书。该童话以泵德妈与儿子泵德为主人公，内容讲的是古时候，泵德父亲沦为叛贼，母子俩不得不背井离乡逃奔，从此泵德为了不被逮捕开始装傻。泵德还单恋沈清，为了拯救沈清，不顾一切流亡清国。事后，泵德妈把这件事怪在沈清身上，且抱怨因沈清而失去了儿子，为了复仇而接近沈清的父亲。





若在以前，泵德妈可能是个无足轻重的搞笑角色，但如今在现代人的心目中，泵德妈已成为左右《沈清歌》故事的重要角色之一。时过境迁，现代人不仅看重主角，也关注配角。在作品中，配角也是与主角相媲美的重要人物。

{音乐3：《泵德》/ 金律姬（音）、NST & The Soul Sauce}