美国副国务卿比根访问韩国

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美国副国务卿兼对北韩政策特别代表斯蒂芬·比根7月7日起对韩国进行了为期3天的访问。





8日上午，比根首先同韩国外交部长官康京和会晤，随后会见外交部第一次官赵世映和韩半岛和平交涉本部长李度勋，9日在总统府青瓦台与国家安保室室长徐薰会晤，就北韩核问题等韩半岛局势交换了意见。





比根此次访问韩国与最近僵化的南北韩关系密切相关。最近，北韩炸毁开城南北共同联络事务所等采取对韩施压战术，而韩国总统文在寅希望尽快摆脱这一状况。有关于此，6月30日文在寅总统在与欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔举行视频峰会时强调美国总统大选前推进美北首脑会谈的必要性。这可能是比根此时访问韩国的原因之一。





有分析认为，比根在此次访韩期间有可能在板门店与北韩方面进行接触，但是比根表示，在此次访韩期间没有与北韩方面进行接触的计划。他此次访问韩国是为了与同盟会晤，并强调他不受北韩外务省第一副相崔善姬和美国前总统国家安全事务助理博尔顿的指示。这意味着美国的对北韩政策绝不被北韩的言行所左右。





在比根访韩当天，北韩外务省美国局局长权正根发表谈话，再次明确表示北韩无意与美国坐到一起对话，并批评韩国多管闲事，想要在美北关系中充当协调者。这与比根的对话伙伴、北韩外务省第一副相崔善姬7月4日表示北韩没有必要再与美国举行面对面对话同出一辙。那么，北韩为何在比根访韩之际表明这一立场呢？应该是以下两种原因之一。第一是北韩判断特朗普连任美国总统的可能性很低，因此，与其与特朗普政府重启协商，不如与下一届美国政府了结无核化问题。第二是北韩试图提高其协商成效，也就是通过走极端战术迫使美国在协商中作出最大让步。由于去年2月在越南河内举行的第二次美北首脑会谈无果而终，金正恩委员长空手返回北韩，因此如果美国坚持现有立场，北韩无意再与美国进行协商。





美国副国务卿比根虽然表示在此次访韩期间没有与北韩方面进行接触的计划，但也强调要同韩国一道为重启美北无核化协商继续作出努力。比根在与韩半岛和平交涉本部长李度勋会晤后表示，美国支持南北韩通过合作维护韩半岛局势稳定，并为重启美北对话、达成均衡协议采取弹性立场。比根说，如果金正恩委员长做好协商准备，并任命赋予实权的对话伙伴，将可确认我们届时已做好协商准备。我们同韩国进行紧密合作，期待今年能取得实质性进展。这意味着美国随时都能与北韩重启对话。最近，北韩虽然对美国表现出否定态度，但是仍有可能与美国举行对话。如果举行美北首脑会谈，美国必须在无核化问题上作出相当程度的让步，因为金正恩委员长不希望重蹈覆辙，空手而返。





专家认为，如果美国不提出北韩要求的“新方案”，将难以重启美北无核化协商，更轮不到美北首脑会谈。因此，比根此次访问韩国不可能促成美北对话，其访韩目的可能是为了与韩国新组成的外交安全阵营举行礼节性会晤。比根也表示，他此次访韩是为了与亲近的朋友和同盟会晤。7月3日，韩国总统文在寅更换外交安全阵营，提名徐薰为青瓦台国家安保室室长、朴智元为国家情报院院长、李仁荣为统一部长官、郑义溶和任钟晳为总统外交安保特别助理，重新推动韩半岛和平进程。本次外交安全阵营的特点是将焦点对准北韩，反映出文在寅总统积极改善南北韩关系的强烈意志。从北韩方面来看，可以说网罗了他们能视为对话对象的人物，因此有人表示本次人选过于偏向北韩。在韩美两国保持同盟基调的情况下，如果韩国处处将就北韩，有可能与美国发生摩擦。不论如何，由于文在寅总统希望在其执政后半期在南北韩关系上创造新的转机，因此，新组成的外交安全阵营或许有可能提出让北韩心动的创新方案。





但是韩国提出创新方案后，如果北韩不予理会不就白费心机了吗？最近，北韩外务省第一副相崔善姬斩钉截铁地说，北韩没有必要再与美国举行面对面对话，并批评韩国总统文在寅草率地表明协调意向。尽管如此，北韩将难以完全关闭对话之门，今后有可能选择对自身有利的适当时机回到对话桌前。