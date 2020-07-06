第3次美北首脑会谈能否举行引发关注

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美国国务院副国务卿、对北韩政策特别代表斯蒂芬•比根在访韩期间对北韩释放缓和信息，美国总统选举前能否举行第3次美北首脑会谈引发关注。





美国总统特朗普在接受电视台采访时提到举行第3次美北首脑会谈的可能性。比根也在访韩期间重申建立韩半岛和平的决心，并表示期待能在年内取得进展。比根8日表示，若北韩国务委员长金正恩任命拥有实权的对话伙伴，北韩将会发现美国已做好对话准备。比根当天在外交部首尔办公大楼同韩半岛和平交涉本部长李度勋会晤时作出了上述发言。比根还强调，美方完全支持韩国政府推进与北韩展开合作。李度勋也表示，双方就尽快重启对话的方案深入交换了意见。这意味着韩美两国就保持一致立场、共同努力扭转韩半岛局势达成了共识。与此同时，特朗普在采访中就举行第3次美北首脑会谈予以积极回应，引起了外界的关注。特朗普7日在电视台采访中表示，我理解他们（指北韩）希望见面，我们也是如此。若有帮助，我愿意举行会谈。





目前韩半岛局势日趋恶化，在这一情况下美方释放缓和信号尤其值得关注。北韩上月以韩国国内脱北者团体散发对北传单为由，宣布断绝南北关系，并炸毁开城南北共同联络事务所。随后，北韩还公布了4大军事行动计划，包括重新启用非军事区监视哨所、在开城工业园区和金刚山旅游特区部署军队、准备散发对韩传单、重启边境地区军事演习。为此，北韩采取了设置对韩喊话扩音器、投入监视哨所兵力等部分措施。但北韩国务委员长金正恩上月23日在劳动党中央军事委员会预备会议上决定暂缓执行军事行动计划，韩半岛局势也暂时得到缓和。韩国政府随即再次表示愿意扮演协调者角色，谋求展开对话。在同美国进行紧密磋商后，最终释放出缓和信息。





不过韩半岛无法立即转入对话局面。虽然美国释放了缓和信号，但也重申了“先取得工作谈判进展、后举行首脑会谈”的原则。比根公开敦促北韩任命有实权的谈判伙伴，并对北韩外务省第一副相崔善姬拒绝对话的发言进行驳斥，称“美方从未要求与北韩见面”。特朗普虽然对第3次美北首脑会谈表明积极态度，但也提出了“有帮助”这一前提。此外，特朗普还提到北韩距离美国9000公里，且不具备运输手段等等。分析认为，这番发言指北韩对美国本土并不构成即时威胁，因此无需仓促。但也有分析指出，特朗普为争取再次当选，亟需一个转折点，极有可能通过第3次美北首脑会谈上演一场“惊喜秀”。