ⓒYONHAP News

韩国下届总统选举有力候选人人选、首尔市长朴元淳10日0时在北岳山肃靖门附近被发现身亡，7小时前其家人报警称其失踪。





朴元淳于9日上午10时44分离开市长官邸。10时40分左右，首尔市政府曾发送短信通知记者团当天日程因不得已的原因取消。当天，朴元淳以“身体不适”为由未赴办公室工作。朴元淳原本定于当天与国务总理丁世均共进午餐，下午在市长办公室同国家均衡发展委员会委员长讨论地区均衡发展事宜。据悉，朴元淳亲自致电丁世均，称“过于疲惫”并取消了午餐约定。警方于当天下午5时17分左右接到失踪报警。朴元淳女儿报警称，“父亲在4-5个小时前留下类似遗言的话后离家，手机也处于关机状态”。警方随即查询手机定位，并在发现其最后行踪的场所附近展开大力搜寻，最终在7个小时后发现其遗体。





朴元淳曾是人权律师、市民运动家，从政经验丰富。作为任期最长的首尔市长，他还被认为是下届总统选举的有力候选人人选。朴元淳还与韩国总统文在寅参加了同一期司法考试。朴元淳曾短暂担任检察官，随后便开始律师生涯。1996年他为韩国首起性骚扰诉讼“首尔大学禹助教事件”担任辩护律师并于6年后胜诉，获得了“女性人权律师”的美誉。此外，朴元淳发起“美丽店铺”，这类店铺低价销售市民捐赠的物品，并将全部收入用于捐献。他还担任过市民团体“参与连带”秘书长，为市民运动作出了贡献。朴元淳于2011年开始获得政界的关注。在当年举行的首尔市长补选中，朴元淳的民意调查支持率还不足10%，不过支持率超过50%的时任国民之党党首安哲秀主动将竞选资格让与朴元淳，使其最终在选举中获胜。此后，朴元淳连续在2014年、2018年的选举中当选，成为韩国历史上任期最长的首尔市长。





因朴元淳失踪前一日，警方接到其前秘书举报称曾被朴元淳性骚扰，外界猜测两起事件是否有关。此前，前釜山市长吴巨敦因性丑闻辞职。至此，韩国两大城市首尔和釜山均出现市长空缺，并将于明年4月举行市长补选，此次补选的重要度可见一斑。由于朴元淳身亡，性骚扰案件也因公诉权自动撤销而结案。首尔市表示将为朴元淳举行首尔特别市葬，并设置市民吊唁所。