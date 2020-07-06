中国古筝的“江南Style”

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：王薇 (采薇音乐馆馆长)





古筝是中国代表性的民族乐器，在韩国也有类似于古筝的乐器—伽倻琴，因此韩国人对古筝也并不陌生。本期节目我们有请在韩国从事古筝演奏和古筝教育事业的古筝乐手王薇为我们介绍一下她多年来在韩国传播古筝的故事。









南：您好！请你先自我介绍一下？

王：大家好，我是王薇。我于2011年来到韩国，在韩国生活已近十年了。我现在在韩国从事中国传统乐器古筝的教学、演出、及中韩两国国乐交流工作。我自2015年起还任教于首尔中国文化中心。2017年在首尔开办了专门的古筝培训机构“采薇音乐馆”，并成立了“韩国古筝协会”。

南：你近来都在做哪些工作？

王：我平时主要从事古筝教学工作，一般我每周有三天在首尔中国文化中心授课，两天在位于富川的上洞高中授课，其余时间基本都会在音乐馆工作。我偶尔也会以个人或者团体的形式应接一些中韩交流活动的演出任务。我们韩国古筝协会每年也会定期承接或主办两到三次中韩国乐交流活动。今年年初爆发新冠肺炎至今几个月期间，除了做一些线上教学工作以外，我还开始整编教材，希望能够利用这段闲暇的时间，完成一本适用于韩国人和在韩华人的古筝教材。

南：您是怎样在韩国推广古筝的呢？

王：我最初来韩国求学，大学毕业后，通过教授推荐申请到梨花女子大学国乐系攻读伽倻琴硕士学位。我读研究生时起，就自然而然地的接到校内校外的演出邀请，然后通过演出拓展到教学。我首次正式在韩国的教育机构教授古筝应该是2013~2014年间，当时我任教于仁川的韩中文化馆，然后2015年来到首尔中国文化中心任教至今。后来跟爱人相识结婚，开始长期定居韩国，并开设了培训中心和创办协会，在韩国推广古筝音乐。









南：前来向你学习古筝的主要都是哪些人？你们怎么教他们弹奏古筝的呢？

王：当初开办采薇音乐馆最大的决定性因素是我在首尔中国文化中心开设了三个班的古筝课程，每个班每学期都基本满员。因为场地和乐器数量的限制，中心也很难再扩招学员，我选择了在首尔最有时代感的江南开办了采薇音乐馆。目前学员男女老少、中国人和韩国人都有。成年人中喜爱中国文化的韩国人占多数，小朋友中华侨子女占多数。还有一些艺中和艺高的伽倻琴专业的学生也在学习古筝，甚至也有个别艺人偶像因拍摄需要来学习。

另外我们采薇音乐馆每年有两次定期学员发表音乐会，音乐会前期我通常会用课余时间无偿为学生们排练独奏和重奏作品，那段时间学生们水平通常都会有飞跃的进步。一批优秀的学员还以采薇古筝乐团的名义参加各类演出和比赛活动。我自己还常改编一些古筝和伽倻琴或者和其他韩国乐器的合奏或重奏的作品参加交流演出或举办音乐会，我希望韩国观众朋友们听到古筝不仅觉得好听，而且还能看到古筝和韩国国乐相融合的美妙。

南：据说你还在教授在韩国生活的中国的孩子们，你是怎样开始做起这件事情的呢？孩子们热情高吗？

王：绝大多数孩子刚开始听到古筝声音的时候都是非常喜欢的，同时古筝入门也比较简单。但是学到一定程度以后，难度自然也会加大，不练习的话就会遇到瓶颈，而练琴几乎是每个琴童的宿敌。在这种瓶颈到来的时候，孩子能不能坚持下去，百分之八十以上的因素都在于家长。家长多鼓励、多陪伴，在孩子学琴和练琴过程中多家勉励才能帮助孩子跨过各种瓶颈学会坚持。

我们音乐馆会为年纪比较小的小朋友们准备一些小礼物，每次回课情况好的时候会有奖励。我们每年两次的发表音乐会在促进孩子学习和练琴上也起到了很好的促进作用，学生们每次成功演出一次，哪怕只是首小曲子，他们也会有成就感。









南：今年是十分特殊的一年，你是如何克服疫情继续致力于在韩国传播古筝的呢？

王：今年因为疫情，我们很多课程和活动计划都无法如期进行。我们音乐馆也休馆了两个月，尽管从四月份陆续开课，不过为了大家的健康和安全着想，我们本着学员自愿原则，愿意前来上课的互相做好防护，保持安全距离上课，对疫情比较担忧的学员可以休假或者改为网络授课。不过因为网络的局限性，器乐网课常出现手音不同步的状况，所以这几个月我录了一些基础课程视频分发给学生们，让他们照着视频练习，并建议他们每天把练习成果视频录制下来发给我，我再做点评。另外，我会录一些演奏视频上传到网上，比如Instagram，YouTube上，希望有更多人通过各种方式能够听到古筝的声音。以前我工作量比较大，每天都是埋头忙碌，没有停下来思考的时间，最近我会静下来把自己这些年的教学教材重新打谱整理，也有时间比较慎重的去考虑和策划疫情结束后的一些活动。

南：你今后有什么新的打算？

王：第一个计划是希望能够给我们的学员提供和中国国内相同的学习环境，比如实现在韩国国内参加大师班课程、社会考级以及师资培训。另外，去年11月我们韩国古筝协会主办了“第一届中韩古筝与伽倻琴交流音乐节”，邀请了中韩国乐名家携手中国40余名古筝教师与韩国梨花女子大学国乐系师生进行了一场学术互动、名家特讲和交流音乐会活动，音乐会实现了中韩近百名古筝和伽倻琴演奏家同台演出。我希望能够坚持把这个活动搞下去，一年比一年规模更大一些，一年比一年更完善一些。

当前我最大的梦想是先实现古筝在韩国华人华侨中普及，希望每个华人子女都认识古筝，大批的华侨孩子会弹古筝。我想只有我们自己在一定程度上了解和承认我们的文化，才有底气更广泛的把它推荐给身边更多的人。 （图片来自嘉宾）



