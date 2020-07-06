Red Velvet - IRENE & SEULGI强烈变身“Monster”

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Red Velvet - IRENE & SEULGI 7月6日发行小分队首张EP《Monster》，正式展开unit活动。

新专辑是Red Velvet自2014年8月发行《Happiness》后，首次组成unit小分队进行活动，因此在发行前便备受瞩目。早在新专辑预告片中，Irene和涩琪前所未有的强烈形象，便已让歌迷震撼不已。

专辑《Monster》收录了包括同名主打歌《Monster》、《Diamond》、《Feel Good》、《Jelly》、《Uncover》，以及后续公开曲目《Naughty》共6首曲风各异的歌曲，全方位展现出Irene和涩琪有别于Red Velvet的音乐及个人魅力。

主打歌《Monster》是一首Pop曲风的舞曲。伴奏中沉重的贝斯音及强烈的回响贝斯音的独特结合，也将Irene和涩琪游刃有余的演唱更加凸显，魅力十足。两位成员从练习生时期便一直有着很好的感情，两人的默契也为歌曲的演绎加分不少。

Irene和涩琪对此次组成小分队也十分期待。两人表示：“大家可以看到比之前更加帅气、更加强烈的魅力。”涩琪介绍称：“和Red Velvet清爽的‘red’、温柔的‘velvet’不同，这次变得十分强硬。将为大家呈现完全属于我们两个人的魅力。”