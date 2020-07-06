紫雨林新专辑《HOLA!》 新冠时期的治愈系音乐





乐队紫雨林夏季EP《HOLA!》发行，这也是紫雨林时隔2年再次携新作品回归。

新专辑同名主打歌《HOLA!》可谓是紫雨林专为当下而打造的歌曲，是送给在新冠时期依旧努力生活的每一个人的治愈赞歌。歌曲旋律轻快，充满了夏季微风拂面的感觉，不断重复的“HOLA”歌词内容，也让人过耳不忘。新歌是由紫雨林主唱金伦我亲自作词、作曲。

金伦我在专辑简介中写道：“当时紫雨林刚刚开始为第11张专辑写歌，本想写一些比较沉重的歌曲，未曾想新冠疫情开始席卷全球，于是我们希望能用音乐为每一个人送上些许慰藉，所以就有了这样一张专辑。”

除了主打歌《HOLA!》外，专辑还收录了2首新歌，分别是表达“度过了充满痛苦的一夜，美好的清晨定会到来”的希望之歌《Morning Waltz》，以及让人们坦然面对失败的《我们的失败》。两首歌曲分别由另两位成员李善圭、金珍满作词作曲，虽然收录歌曲不多，但依旧有着满满的紫雨林的专属音乐味道。

紫雨林新专辑发行当天，便通过当晚播出的《柳熙烈的写生簿》节目，为大众呈献了新歌的现场演唱。随后紫雨林乐队全员还出现在某电视购物频道，参与了商品销售，原来，这是紫雨林为帮助受疫情影响的农户们而特别准备的日程，当天的节目也命名为“葡萄和音乐之间”，紫雨林也在现场献唱了新歌及其他代表作。