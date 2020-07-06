TWICE《MORE & MORE》销量突破56万张 达成女团最高纪录

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TWICE第9张EP《MORE & MORE》的专辑销量创下了女团专辑销售记录。

6月1日发行的专辑《MORE & MORE》的销量截至7月初已经突破56万张（数据来源GAON，下同），TWICE也成为GAON专辑销量最高的女团，其超高人气再次获得印证。

《MORE & MORE》在未正式发行前便引发预购狂潮。以5月27日为准，预售量已经突破了50万张。专辑发售一周后，也打破了TWICE自己保持的销量纪录。在卖力宣传之下，《MORE & MORE》销量持续飙涨，TWICE国内专辑的累计总销量也已突破526万张。

TWICE专辑在日本也销量惊人，日本出道以来发行的9张专辑销量总计357万张，韩日两国相加，TWICE所有专辑销量已超过880万张，数字惊人。

新专辑回归活动虽已结束，但人气依旧。主打歌《MORE & MORE》毫无悬念横扫打歌节目冠军，而TWICE出道至今获得的打歌冠军数已经达到106次，成为女团之最。《MORE & MORE》的MV也顺利突破1亿点击量，TWICE目前已拥有13支“亿级”MV。