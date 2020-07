BLACKPINK新歌Billboard“Hot100”排名33位 韩女团最高排名

ⓒ YG Entertainment

BLACKPINK新歌《How You Like That》人气在全世界范围内持续飙升,并在美国Billboard旗下主要榜单“Hot100”中排名第33位,创造了韩流女团在该榜单的最高排名。

Billboard方面本月7日在官方推特中发布了上述消息称:“《How You Like That》本周进入‘Hot100’榜单,排名第33位。”

BLACKPINK此前凭借与Lady Gaga合唱的歌曲《Sour Candy》,也曾进入“Hot100”榜单,当时也排在第33位,而此次则是BLACKPINK自己的歌曲创造如此成绩,别具意义。

BLACKPINK可谓是“Hot100”常客,多首歌曲均曾进入过该榜单,去年4月发行的单曲《Kill This Love》最高排名第41位,2018年作品《DDU-DU DDU-DU》最高排名第45位,《How You Like That》则打破了BLACKPINK自己创造的记录。

Billboard“Hot100”榜单根据歌曲在线播放量、音源销量、电台播放量等合算出歌曲的人气并进行排名。Billboard另一主要榜单“Billboard200”的排名主要受粉丝力量影响,“Hot100”则是更加纯粹显示歌曲综合成绩的榜单。

此外,BLACKPINK新歌《How You Like That》的舞蹈版视频也在公开后仅1天时间内,便突破2000万点击量,而歌曲MV的点击量则已突破2亿次。