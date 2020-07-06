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喜欢看韩剧的朋友一定不会觉得陌生，男女主人公情场失意或遇到困境时，总是去红色顶棚的小吃摊喝烧酒的场景。韩国的地摊早已成了韩国的一种特色文化。





韩国的地摊起源于18世纪中期在全国亮相的1000多个集市。韩战停战后，地摊便成了战争难民的谋生手段。到了80年代，韩国开始承办奥运会、国际会议等国际活动，为了城市美观，政府推出地摊管控措施，不断清查与驱赶摊贩，这样政府与摊贩的斗争持续了好几十年。





《道路交通法》等法律规定，任何在马路与人行道上摆摊的行为均属于违法。但政府也不能忽视摊贩的生存权，于是1989年，政府面向摊贩提出应对方案，包括入驻市场店铺、移居乡下、提供贷款等，可大多数的摊贩都表示不愿意改行。从此，韩国政府对地摊的管理总体上采用区域管理模式，将市区划分为禁区、相对禁区、诱导区三类，允许摊贩在不会造成通行不便、不危害城市美观的区域营业，但限制营业时间与经营范围。





目前在全国，地摊实现合法化的城市只有首尔一个，其他城市的地摊都属于违法。如明洞，经过区政府与店商、摊贩几十轮的谈判、协商之后，自2016年6月起实行地摊实名制，将摊贩列入法律保护对象。地摊实名制是一项临时允许摊贩享有道路使用权并将其合法化的制度。该制度只限272名摊贩登记，规定摊贩夫妇两人的资产上限限制为3亿韩元。且仅限一人申请一个摊位，只限本人经营，不允许转让或转租。营业1年后可以延长，每3年重审资格。实名制还明确规定摆摊范围，摊位大小限制在2米x1.2米，台面限高1.5米。