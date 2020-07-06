：1982/06/25：185cm/74kg：O型：首尔：檀国大学 大众文化艺术大学院2002年一出道即囊括了几乎全韩国媒体新人奖的第一新人Rain，在首支单曲《坏男人》MV中，以其充满爆发力的舞蹈、独特的外貌和国际性的全方位性感魅力，成为韩国头号师奶杀手，并深受多家广告厂商青睐，盯准Rain全方位的杀手魅力，韩国最大电讯业者SK、三星数码相机、学生服公司、饮料、冰淇淋……等多家韩国耳熟能详的品牌都与其签下广告合约，更与车太贤合拍TBJ服装广告，其广告多产也让Rain一举跃上2002年广告新人王宝座。之后更是在颁奖典礼上出尽风头，先后获得SBS电视台歌曲大奖的最佳新人奖、韩国流行乐大奖的新人奖、金唱片大奖的新人奖、MNET音乐录影带大奖的新人奖、KMTV韩国音乐大奖的新人奖、超级新人演唱会大奖的超级新人奖、KBS电视台流行乐大奖的最受欢迎歌手、MBC电视台的年度10大歌手等。人气急升的Rain也在影视领域有所尝试。先后在《尚道，上学去》、《浪漫满屋》、《这该死的爱情》等电视剧中担当主演，其表演颇受肯定。2006年Rain出演了第一部大银幕作品——朴赞郁导演的《机器人之恋》。接着Rain勇闯好莱坞，在沃卓斯基兄弟的《急速赛车》中扮演一名摩托车手。2009年，Rain在他的好莱坞新片《忍者刺客》中一展身手。2011年，Rain入伍，不过在入伍之前他依然为大家献上了自己的又一部新作《飞上：靠近太阳》，粉丝们可以凭借这部影片一解不见偶像的相思之苦了。2012 电影《飞上：靠近太阳》2010 连续剧《逃亡者 PLAN.B》2009 电影《忍者刺客》2008 电影《急速赛车》2006 电影《机器人之恋》2005 连续剧《这该死的爱》2004 连续剧《浪漫满屋》2003 连续剧《尚道，上学去》