提供更好的智能语音共享服务——韩国“LUI Technology”公司

ⓒ LUI TECHNOLOGY

韩国企业通过一些创新想法正在改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“LUI Technology”公司，这是一家使用智能手机为智能语音共享服务提供差异化解决方案的公司。让我们与公司首席执行官兼创始人李相镐（音译：이상호）先生一道聊一聊他们公司。





1994年是韩国电信公司KT在韩国首次开始商业互联网服务的元年。1994年也是李相镐以信息和通信研究员的身份进入IT行业的一年。他2017年创立韩国“LUI Technology”公司时，已经在快速发展的韩国IT领域工作了20多年。公司名称的意思是“要真诚”和“要有益”，反映了公司的理念是“以最大的诚意使产品造福于世界”。正如他们的理念所表达的那样，韩国“LUI Technology”公司开发了一种产品，这款产品规避了现有产品的某些不便之处。





韩国“LUI Technology”公司的产品是一种物联网解决方案，可提供实时语音共享和无线通信服务。无线射频接收器通常在博物馆和会议中使用。这些接收器用于会议上的同声传译或游客在旅行中的景点介绍。接收器通常是租用的，必须归还。而且，由于频繁的射频冲突，声音质量也相对较差，并且还有电池充电等各种麻烦。韩国“LUI Technology”公司推出的产品“Voice Things”解决了这些不便之处。这款产品允许用户直接通过智能手机使用语音服务。换句话说，如果用户拥有智能手机和耳机，则他们可以轻松听到相对应的内容。他们还可以在群聊室中现场提问，一旦会议结束，他们就可以通过电子邮件以文本形式接收演讲内容。“Voice Things”从根本上改变了现有发送和接收语音的方法。





ⓒ LUI TECHNOLOGY

韩国“LUI Technology”公司拥有语音识别和无线通信协议的原始技术。公司成立于2017年，获得了语音处理无线通信技术的专利，并使用原始技术在设备中安装了AP路由器。换句话说，该设备使用智能手机的应用处理器来中继到其他网络，因此智能手机本身就是基站。这就是为什么“Voice Things”不需要在电话上安装单独应用程序的原因。插入电池后，用户只需使用智能手机登录网站即可连接到扬声器的发射器或会议室。韩国“LUI Technology”公司现在正在通过全球最大的在线购物商城亚马逊和其他各种渠道销售其产品。





旅行社、工作场所、博物馆、展览馆、医疗旅游、户外讲座等等应用场景中，韩国“LUI Technology”公司的“Voice Things”是一种新的语音共享解决方案，它使各个领域的用户都可以在智能手机上方便地收听扬声器的语音，并可以转换语音为文本。因此，这款产品已经得到了许多海外买家的关注。





通过应用基于专利的原始技术，韩国“LUI Technology”公司提出了一种新的通信方法。我们将继续关注韩国“LUI Technology”公司未来的创新与改变，继续关注其充满创造力的产品，让世界爱上韩国产品。