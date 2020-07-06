聚焦韩国企业季报披露

ⓒ YONHAP News

韩国各大公司披露上一季度报告的阶段已经开始。季度报告与公司在股票市场中的股票市值直接相关，这就是为什么投资者对每个季度末发布的报告非常感兴趣的原因。由于新冠疫情，各大公司今年第二季度表现并不尽如人意。今天，让我们与韩国经济评论家郑哲进（音译：정철진）先生一道聊一聊第二季度韩国公司是如何度过危机的。





随着三星电子发布第二季度的初步业绩，韩国国内公司已经开始发布其季度报告，标志着季度报告披露期正式开始。那么，为什么第二季度报告非常重要呢？今年，各大公司受到新冠疫情的冲击非常大，并且影响主要集中在第二季度突显，因此第二季度的季报将有助于我们了解公司的情况是否出现恶化，了解这些公司是否能够度过危机。此外，第二季度报告还会显示出韩国经济是否已经触底反弹，因为只有经济触底，才能开始从第三季度复苏。纵观股票市场第二季度的主要上市公司，与去年同期相比，营业利润估计下降了20％以上。当然，有些公司的亏损额会比其他公司更大，而另一些公司也许能够维持现状，甚至表现得很好，所以让我们一起来看看其中的一些公司。





韩国公司第二季度的盈利预期并不高。随着欧洲和美国主要发达国家的经济停摆，人们担心韩国出口行业会受到重创。第二季度报告之所以如此重要，是因为通过这些报告，我们将能够准确地估算出今年的整体业绩。另外，如果我们看到企业实现了出人意料的良好表现，那么今年3月跌至1400大关并在3个月内恢复至2200线的韩国股市可能会继续看涨。三星电子为韩国公司第二季度报告披露拉开了序幕。





三星电子的季度报告绝对是给了我们一个很大的惊喜。市场估计三星电子第二季度的利润在6.5万亿韩元左右，但是也有一些乐观预期认为三星电子的营业利润可能会达到7万亿韩元。最终，三星电子的季报显示，第二季度的营业利润为8.1万亿韩元，销售额为52万亿韩元，虽然销售额同比下降了7％，但是营业利润的表现却可圈可点，特别是与第一季度相比增长了25％，这证明三星电子成功地应对了这次新冠疫情。三星电子的表现给韩国企业第二季度报告披露开了个好头。





三星电子如此良好表现的最大推动力是半导体。受新冠疫情影响，人们对无接触服务的需求增加，例如远程办公、在线课程、视频会议和在线游戏等等，对PC和服务器存储芯片的需求也在不断增加，因此半导体价格上升，这将疫情危机变成了三星的发展机遇。三星仅在半导体行业的收入就在5.5万亿韩元以上，这是自2018年第4季度以来的最高数字。由于新冠疫情，市场对无接触服务的需求不断增加，LG电子推出的产品也在市场表现良好。





我们看一下LG电子的销售额，它比去年同期下降了18％，比上一季度下降了14％。他们的营业利润下降了超过24％，为近5000亿韩元。那我们为什么要说这是积极的表现呢？三星和LG的业务结构完全不同。半导体是三星电子的主要盈利部门，但LG没有半导体部门。LG仅通过销售电子产品和家用电器来抵御新冠疫情的冲击，也有外国证券公司评价称，在世界各家用电器企业中，LG电子的营业利润是相对最好的。





最初，由于新冠疫情导致其海外工厂临时停工的多米诺骨牌效应，LG电子预计仅能实现约3000亿韩元的营业利润，但最终则远高于此，当然，与去年的收入相比，还是有很大的下降，但考虑到当前的新冠疫情总体情况，他们的表现要好于预期。其良好表现的基础是他们在家用电器领域的竞争力。随着一些国家和地区的新冠疫情趋于稳定，家用电器的在线销售开始明显回升，而干燥机和衣物护理系统等新产品的销售有所增长。凭借其在家用电器领域的强劲表现，LG电子有望超越美国惠而浦公司，成为家用电器销售和营业利润方面的全球第一。但是并非所有韩国公司都在第二季度取得了积极的业绩。





总体而言，新冠疫情带来的冲击对市场产生了负面影响，但是即使受到冲击，也有一些公司的营业利润比去年同期增长了10％以上。这些公司与游戏、软件、食品、无接触购物以及个人通信和传媒行业密切相关。这些公司的营业利润出现了大幅增长，而航空公司、钢铁制造商、金融公司和汽车制造商等传统制造商的收入大幅下降。





对于大多数韩国上市公司来说，第二季度报告结果都是负面的。与无接触服务密切相关的生物技术公司和游戏产业的表现达到或超过了市场预期。但是，对经济非常敏感的石油、天然气、汽车和化学工业的赤字在第二季度扩大，而由于商业的低迷，其收入预计将大幅下降，这表明各个行业正在出现两极分化。因此，今年下半年韩国股票市场的方向受到了很多关注。由于新冠疫情，各行业的表现有所不同，那么韩国股市的未来会是怎样的呢？





主要焦点将集中在我们从4月底到6月份的反弹是否会在下半年继续。美国银行分析，这种上升趋势将在下半年转为下降，因为他们更关注实体经济。换句话说，流动性可能会略有下降，但重点还要看经济复苏情况，也就是实体经济指标的表现。另一方面，瑞士信贷预计韩国经济将继续进入上升期，尽管政府进行了大量支出，但由于财政稳健，韩国仍具有结构性优势，并且韩国遏制新冠疫情的表现非常出色。摩根大通还表示，韩国股票市场的上升势头将在下半年继续，甚至预计KOSPI的目标点位将达到2400点。但是，如果我们仔细查看摩根大通的分析报告，韩国股票市场要想实现大幅增长，必须有外国投资者参与。





尽管人们担心各大公司第二季度收入会因新冠疫情而大幅缩水，但有些韩国公司在第二季度的表现尚可。上周，韩国股市也出现上涨。但是，在后疫情时代，评估标准可能会发生变化，因为现有行业的优势可能会转变为劣势，反之亦然。因此，我们必须注意股票市场的变化，同时要密切关注新冠疫情对公司运营的影响。