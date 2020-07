佳片回顾：孤胆特工(아저씨)

导演:李桢凡

编剧:李桢凡

领衔主演:元斌/金赛纶

类型:动作/剧情

片长:119分钟

上映时间:2010.08.04(韩国)

累计观影人数:6,178,665人(韩国)

其他片名:杀手代父(港)/大叔(台)/ The Man from Nowhere





剧情概要:

唯一的朋友叫他“大叔”。他,前特工泰植,在经历了妻子离世的剧痛后,开始冷漠面对生活和周遭,并孤独地经营着一家当铺,和他来往的只有前来抵押物品的客人和邻家小女孩小美。小美和泰植,两个都被世界所遗弃的人渐渐成为了知心朋友。一天,小美突然消失了,原来是因小美母亲卷入了犯罪事件,小美也一同被绑架了。

为了寻找小美,泰植决定重新面对冰冷的世界。为了救出自己唯一的朋友,泰植不得不决定与犯罪分子达成某种交易,然而依旧未能得到小美的行踪。此时,警方也盯上了泰植,泰植在黑白两道的夹击之下,依旧不放弃寻找小美。而在此过程中,泰植的秘密往事也慢慢浮出水面。





幕后花絮:

《大叔》可谓是成就元斌影帝地位的作品。该片上映后也被誉为是韩版的《这个杀手不太冷》。元斌在拍摄此片前,多饰演年轻、俊朗的形象,即使是在战争片《太极旗飘扬》中也是充满柔情。然而在《大叔》中,元斌真正成为了颓废的大叔,同时阴郁的人物性格也让观众眼前一亮。影片中元斌赤裸上身剃发的场面也成为韩国影坛的经典。当然,元斌也为该片付出了极大努力,在开机前,元斌特意进行了长达3个月的武术训练,体重大幅减轻,但力量感仍在,可谓是标准的“钢条身型”,也迷倒了无数女性观众。片中小美的饰演者金赛纶在拍摄前并不知道和自己飙戏的元斌是一位超级韩流巨星,而在戏外,小金赛纶也是称呼元斌为“大叔”。





所获主要奖项:

第47届百想艺术大赏 最佳影片奖(2011)

第8届MAX MOVIE最佳电影奖 最佳导演(李桢凡,2011)

第8届MAX MOVIE最佳电影奖 最佳男演员(元斌,2011)

第8届MAX MOVIE最佳电影奖 最佳新人女演员(金赛纶,2011)

第31届电影青龙奖 韩国电影最高观影人数奖(2010)

第8届大韩民国电影大奖 最佳男主角(元斌,2010)

第8届大韩民国电影大奖 最佳新人女演员(金赛纶,2010)

第47届电影大钟奖 最佳男主角(元斌,2010)