《漫话国乐》 花的童话 / 千年鹤、伽倻琴与吉他散调 / 在战场





从小学习国乐的国乐家中，有的人因喜爱国乐而致力于推广国乐，但也有因为使命感离不开传统乐坛的人。这类国乐家有一种责任感，认为国乐是韩国传统文化瑰宝，蕴含着延续几千年的民族精神，在世界上独一无二，如果自己不努力，可能会危及国乐的命脉。为了推广国乐，他们不辞辛苦努力坚持。





随着时代的发展，不同艺术领域的交流与合作也日益频繁。比如，有的国乐家用传统乐器演奏西方古典音乐，爵士乐携手民谣的演出也比较多见，也不乏活跃于流行歌坛的国乐家。但即使是这样，国乐家们还是没有忘本，为了给更多人送去精彩和有深度的国乐而不断努力。





在流行歌坛也有这么一位与众不同的歌手，像国乐家一样几乎一辈子学习国乐，并以此为基础创作音乐，他就是上世纪80年代被誉为“小巨人”的实力派男歌手金秀哲，他曾凭借《尚未绽放的一朵花》、《我也要走了》等热门歌曲赢得歌迷的喜爱。但有一天，他突然下决心要学习国乐，一学便是近40年的时间。

{音乐1：《花的童话》 / 小笒-朴龙虎（音） }





金秀哲与国乐结下不解之缘后表现十分出色。他曾负责1986年首尔亚运会、1988年首尔奥运会与2002年韩日世界杯等国际体育盛事的音乐，并积极利用国乐给世人带来听觉盛宴，获得了好评。





据金秀哲介绍，当初为了学习国乐而开始听国乐，整整3年的时间，每听到散调音乐就会犯困，但这3年是之前搞流行音乐的自己身心接受国乐所需的时间。





1987年，金秀哲为“韩国舞蹈节”活动发行了首张国乐专辑。1989年，为了缅怀已故父亲，又推出了第二张国乐专辑《黄泉之路》。不过，流行乐歌手发行国乐专辑自然不会受唱片公司的欢迎，因此金秀哲自掏腰包制作了这张专辑。据说，这张专辑的销量仅有100多张。但金秀哲并未因此而气馁，而是再接再厉，继续为舞蹈与影视作品创作以国乐为基础的音乐。其中，最广为人知的是叫座电影《西便制》的原声大碟，这张专辑的销量突破100万张，也成为首张实现收益的国乐专辑。

{音乐2：《千年鹤》 / 大笒-朴龙虎（音），《伽倻琴与吉他散调》/ 吉他-金秀哲等人}





《伽倻琴与吉他散调》收录在2002年发行的专辑《吉他散调》里，这张专辑除了收录有2002年韩日世界杯抽签仪式与开幕式的背景音乐外，还收录了《大笒与吉他散调》、《长鼓与吉他散调》、《吉他散调》等吉他与传统乐器联合演奏的散调音乐。





散调本来是跟着晋阳调、中茂里、中中茂里、扎紧茂里等长短即兴演奏的器乐曲。金秀哲的吉他散调虽然没有按照散调长短演奏，但重点放在即兴音乐，以吉他展现了国乐的特色。





如今，金秀哲已年过花甲，可他依然心怀梦想与信心，仍继续创作富有韩国色彩的文化内容，打动世人的心。





在迄今发行的专辑中，《八万大藏经》是金秀哲颇感自豪的专辑。他曾为这张专辑付出了巨大的努力与心血，制作期间不仅戒烟戒酒，每天还以虔诚祈祷的心情致力于创作，如今也计划推出系列专辑，从中可以感受到毕生致力于音乐的匠人精神。

{音乐3：《八万大藏经》中的“在战场”/ 金秀哲}