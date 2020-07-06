美国对举行第三次美北首脑会谈所持立场和北韩的反应

ⓒ YONHAP News

7月10日美国国务卿蓬佩奥表示，离美国大选虽然只剩下100多天时间，但是在此期间也有可能举行第三次美北首脑会谈。





美国自由亚洲电台报道称，蓬佩奥当天看到了北韩劳动党中央委员会第一副部长金与正的谈话内容，并表示正在为重启美北对话而努力。除蓬佩奥外，特朗普总统及美国高层官员也敦促北韩重启对话，这提高了举行第三次美北首脑会谈的可能性。





最近，美国总统特朗普及国务院高层官员均表示有意重启美北对话。美国国务卿蓬佩奥表示，希望能与北韩继续对话，可以是比首脑会谈低一级别的会谈，若有必要也可举行高级别会谈。美国副国务卿兼对北韩政策特别代表比根则表示，美国希望为韩半岛和平继续作出努力。此外，7月9日至10日比根访问日本后，美国国务院表示，比根与日本外相茂木敏充、防卫相河野太郎分别举行会谈，并强调美国已做好与北韩举行对话的准备。如此这般，美国表明与北韩进行对话的意志，为举行第三次美北首脑会谈留下了可能性。





7月7日，美国总统特朗普在接受媒体采访时，被问及举行第三次美北首脑会谈的可能性。对此，特朗普回复说，我认为北韩想见我们，我们也想见见他们。对选情堪忧的特朗普总统和特朗普政府来说，像似难以扭转不利局面，这提高了举行第三次美北首脑会谈的可能性。因此，或许有可能实现所谓的“10月惊喜”。综合美国国内各种大选民意调查结果，民主党总统候选人拜登的支持率高于特朗普总统约10个百分点。特别是在65岁以上的老人群体中，特朗普总统的支持率大幅落后拜登，摇摆州的选情不容乐观。因此，特朗普阵营像似在准备能够扭转不利选情的“王牌”。最近，美国总统特朗普和国务院高层官员接连提及举行第三次美北首脑会谈的可能性等，向北韩发出了对话信息。但是以目前的情况来看，实现“10月惊喜”的可能性并不很大，因为北韩表示美国在无核化问题上作出让步的可能性很低，北韩也不会作出只会让美国宣布特朗普在大选中获得胜利的让步。从客观的角度来看，举行第三次美北首脑会谈的时间非常紧迫，且美北双方为在无核化问题上达成实质性协议，必须克服众多的障碍。





有关于此，北韩劳动党中央委员会第一副部长金与正斩钉截铁地说，今年内将不会举行美北首脑会谈。7月10日清晨金与正发表对美谈话，明确表示北韩拒绝美北首脑会谈，并道出其原因。金与正道出了三点原因。第一，美方对首脑会谈存在需求，但对北韩而言毫无益处。第二，跟没勇气展开新挑战的美国人面对面而坐只会消磨时间，而且有可能损害双方领导人保持至今的特别关系。第三，因为是垃圾般的博尔顿所作的预言，北韩绝不会那么做。特别值得一提的是，金与正像似看透特朗普总统的意图般发出强烈谴责，表示北韩绝不会让特朗普总统为大选胜利而利用第三次美北首脑会谈。但是金与正也表示，这只是她个人的想法，今后根据两位首脑的判断和决心，不知会发生什么事情，并强调北韩无意威胁美国，且金正恩委员长向特朗普总统转达了这一立场。那么，北韩是否有意举行美北首脑会谈？是否有意重启无核化协商呢？





北韩的心意是要举行从美方获取利益的无核化协商。北韩表示，他们不急于重启无核化协商，因为美国没有提出所谓的新方案，北韩不会急着与美国进行对话。但是特朗普总统在选情不利的情况下，有可能通过美北首脑会谈扭转不利局面。届时，北韩将要求美国作出最大程度的让步。如果美国表示以废弃宁边核设施为代价解除对北韩制裁，北韩将同意举行第三次美北首脑会谈，不然，北韩将拒绝举行美北首脑会谈。这可说是北韩向美国要求的协商条件。





在此情况下，文在寅政府新组成的外交安保阵营今后将如何推动南北韩对话和美北对话引人关注。有分析认为，北韩有可能待今年11月美国大选结果出炉后才会与韩国对话，如此一来，文在寅总统的任期仅剩下一年多的时间。因此，在即将举行的国会人事听证会结束后，新外交安保班子必须为改善南北韩关系和重启美北对话作出积极努力。韩国政府新外交安保班子必须设法恢复南北韩对话，进而缓和南北韩关系僵化局面。与此同时，积极推动重启美北对话，使北韩无核化问题取得实质性进展。目前，南北韩关系处于断绝状态，为重启南北韩对话，首先要设法进行私下接触，只有这样才能在较短时间内打破当前的僵化局面。在此情况下，北韩对韩国新任统一部长官提名人李仁荣和总统外交安保特别助理任钟晳表露了期待。7月14日，北韩对韩国宣传媒体“我们民族之间”介绍韩国网络媒体《自主时报》的评论，并援引评论中“在此次人事调动中，对李仁荣、任钟晳二人抱有很大期待”，以及“二人均曾批判韩美工作组相关问题，今后的举措引人注目”等进行了报道。北韩对外宣传媒体“回音”则援引韩国民调机构Realmeter的调查称，韩国各界要求政府放弃亲美作风，自主解决问题。这可说是北韩对韩国政府的诉求。北韩媒体表露出在此次人事调动中，对李仁荣、任钟晳二人抱有很大期待，并强调要贯彻由我们民族自己解决内部问题的理念，拿出对抗美国的勇气。意思是说，不要顺应美国对北韩制裁的要求，应尽快重启开城工业园区和金刚山旅游等南北韩经济合作项目。





不论如何，由于韩国总统文在寅表示将在美国大选前努力促成美北对话，因此能否举行第三次美北首脑会谈引发关注。今后，美国大选走势和美国将对北韩抛出何种诱饵，将成为举行第三次美北首脑会谈的重要变数。