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韩国免税业界从7月初开始在国内清仓处理因新冠疫情而未能出售的库存名牌商品。由于能以低于市面上的价格购买库存的免税商品而在国内掀起了海外名牌抢购热潮。那么，北韩是否也出售海外名牌呢？





北韩也出售海外名牌商品。从国家整体角度来看，北韩是当今世界上经济最落后的国家之一，但是精英阶层居住的首都平壤和开城等地的经济水平要比我们想象得高很多。2019年4月15日，翻修后正式开业的平壤大城百货商店出售各种名牌商品。4月8日，北韩国务委员会委员长金正恩对大城百货商店进行视察时，镜头里捕捉到劳力士、欧米茄、天梭等世界名表品牌和香奈儿、菲拉格慕等奢华名牌商品。据悉，与北韩宣传媒体“曙光”链接的某推特用户去年通过其账号公开了平壤大城百货商店在陈列柜里展示香奈儿和日本化妆品等高价化妆品的多张照片。





北韩国务委员会委员长金正恩特别喜欢佩戴瑞士高级腕表，但是今年北韩受新冠病毒疫情影响，未能进口一只瑞士腕表。据自由亚洲电台报道，去年北韩的瑞士表进口额同比增长近2倍。有关于此，瑞士钟表工业联合会表示，2019年瑞士对北韩的表出口总额未超过联合国安理会对北韩制裁规定的奢侈品价格上限1000法郎。有关业界认为，这只是瑞士钟表工业联合会正式发布的统计数据，通过第三国流入北韩的瑞士表要多出很多。

此外，北韩国务委员会委员长金正恩的夫人李雪主女士也很喜欢名牌商品。由于金正恩委员长曾在瑞士留学，可以说对瑞士表非常了解，因此他经常购买劳力士等精品腕表，有时作为礼品赠送给高级官员。据悉，金正恩委员长本人喜欢佩戴价值约2亿韩元的百达翡丽和万国表等高价腕表。从北韩媒体发布的照片来看，金正恩委员长的夫人李雪主女士则佩戴瑞士最佳品牌之一的摩凡陀腕表。此外，金正恩委员长和李雪主女士给他们的孩子吃世界著名的奶粉品牌、德国爱他美公司生产的营养辅食。在韩国，爱他美奶粉被称为“江南奶粉”，也就是有钱人给孩子喝的奶粉，一桶售价约8万韩元。金正恩委员长夫妇还为孩子购买美国产电动摇篮，并在家里设置德国制造的桑拿设备。总的来说，金正恩委员长和李雪主女士对全球名牌市场了如指掌，并持续加以关注。





那么，在北韩怎能出售联合国安理会禁止对北韩出口的奢侈品呢？是不是联合国安理会对北韩制裁措施出现漏洞了呢？去年5月2日，总部设在美国的北韩问题专业媒体《北韩新闻》报道称，联合国安理会虽然通过制裁措施阻止奢侈品进入北韩，但是以北韩上流阶层为消费对象的奢侈品仍在流入北韩。2006年北韩实施第一次核试验后，联合国安理会通过第1718号对北韩制裁决议，禁止向北韩出口奢侈品。北韩国务委员会委员长金正恩执政后，将马息岭滑雪场作为重点建设项目之一，但是金正恩委员长对即将竣工的马息岭滑雪场进行视察时，怒斥有关人员没有架设最好的索道设备。此前，北韩方面试图从意大利和法国进口索道设备，但是这两国公司以联合国安理会禁止对北韩出口奢侈品为由加以拒绝，于是金正恩委员长重新指示高层干部想方设法引进欧洲著名公司的索道设备和滑雪装备，最终建成拥有最佳索道设备和滑雪装备的马息岭滑雪场。此外，在联合国安理会史上最严厉的制裁下，北韩精英阶层仍试图购买海外奢侈品，部分新兴富豪“钱主”委托出国的北韩居民在回国时将名牌包等各种海外奢侈品带回国内。劳动党为赚取外汇而设立的39号室则直接与新加坡一家贸易公司进行接触或通过马来西亚、俄罗斯等国家的公司购买奢侈品。





北韩当局将购买奢侈品比喻为沉迷于资产阶级的腐朽生活等予以强烈批判，但是集市商人和富有阶层却不为所动，仍在购买海外名牌。特别值得一提的是，北韩集市商人通过市场调查等方式购买热销名牌后转手卖给富有阶层，从中牟取暴利。对金正恩委员长来说，通过名为“集市”的黑市进行名牌交易有利于维护其政权稳定。北韩作为社会主义国家，原则上禁止粮食交易，政府也不征税。政府虽然不对集市商人征税，但是官员和军人却从集市商人那里收取贿赂。政府官员和军人从集市商人那里收取的贿赂金为其底薪的数倍乃至数十倍。也就是说，集市顺利运作，政府官员和军人才能解决温饱。但是今年以来，北韩的集市处于停滞状态，政府官员和军人因无法从商人那里收取贿赂而面临生活困难。因此，集市对金正恩政权来说是非常暧昧的一种灰色地带。





最近，北韩经济因受新冠病毒疫情影响而变得更加窘迫。世界粮食计划署等国际机构发布报告称，去年北韩遭遇10年来最严重的粮食短缺。在此情况下，连北韩上流阶层也不购买名牌包等奢侈品而使北韩当局忧心忡忡。民心发生动摇时，金正恩委员长首先要设法解决北韩民众的温饱问题，但更重要的是要在维持其政权层面安抚平壤和开城居民，以免精英阶层背离金正恩政权。6月7日，北韩国务委员会委员长金正恩主持召开劳动党第7届中央委员会第13次政治局会议，重点讨论民生问题。会上，金正恩委员长提出平壤市民生活保障亟待解决的问题，强调要制定国家对策，保障人民生活。金正恩委员长表示，平壤是北韩最富有地区，因此必须制定平壤地区居民生活保障政策，促进消费增长。由此可知，目前平壤的经济状况有多么严峻。在经济形势如此严峻的情况下，平壤部分政治精英仍在享受豪华奢侈的生活，但因难以捉摸民心向背而使金正恩委员长忧心思虑。





过去，北韩只有部分上流阶层人士购买海外名牌，但是近几年来，新兴富豪和一般居民也开始购买。由于名牌已然成为富有的象征，今后购买高价名牌的北韩居民将会持续不断地增加。