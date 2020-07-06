导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：于礼厚 (汉城华侨中学 训导主任)





有很多外国人在韩国生活，有的是因为向往“韩流”而来韩国求学或者是创业的；也有是在韩国已扎根一百多年的老华侨的后代……外国人的生活安全成为重要问题。本期节目有请首尔华侨学校训导主任于礼厚老师，为我们介绍一下近期韩在华侨学校举行的外国居民安全教育的情况。









南：于老师，您好！请你和听友打个招呼好吗？

于：大家好，我是汉城华侨中学的训导主任于礼厚。清朝末期，我的曾祖父就从中国山东来到了韩国，在韩国开了第一家“中华料理（也叫‘清料理’）”店“共和春”，从那时候起，中餐就开始在韩国传播。现在昔日的“共和春”成为仁川中华街上的“炸酱面博物馆”，大家有机会可以去看一看。

南：现在在韩国生活的外国人很多吧？能介绍一下大概情况吗？

于：情况很多样吧，有的是因为向往“韩流”而来韩国求学或者是创业的；也有像我这样在韩国已经扎根了一百多年的老华侨的后代；也有的是因为天赐姻缘跟韩国人喜结连理而落地扎根移民韩国的。从我们学校的学生来源上来看就很多样。

南：韩国政府为什么会这样重视外国人的安置和支援问题呢？

于：外国人现在越来越多，这么多外国人在韩国生活，因此政府必须对他们的经济和教育等需求进行援助。同时，他们不是短期在韩国旅游的，而是长期在韩国生活，孩子长大了也会成为韩国社会的一员，移民阶层对韩国社会的影响力越来越大，他们安置好了，对韩国的发展是很有帮助的；但是如果他们过得不好，就会影响到韩国社会的安全和稳定，政府对他们的援助也是为韩国的未来做考虑。









南：听说近来在华侨学校政府机构还专门提供了安全教育，能介绍一下情况吗？

于：是的，我们在延南世界村中心的帮助下，有机会对我们的学生们进行了火灾或者其它遇到灾难情况下该如何保护自己和他人的培训和练习，这是学生们非常需要的。一般韩国的学校每年都会进行教育和培训，因为我们不属于韩国教育部掌管，所以这方面的教育机会对我们来说十分珍贵。

南：学生们反应如何呢？

于：他们表现得特别积极。主动向警官提出各种问题，学习有关安全的知识和技巧。比如火灾时该怎样安全地逃离现场，如果有人突然猝倒，该怎样进行心肺复苏……等等。

南：听说你们还举行了犯罪预防方面的教育，都有哪些内容呢？

于：近年来因为网络发达，国内外的犯罪越来越高端。很多IP地址在海外的电话诈骗、网络诈骗，很多孩子们不知道，可能会在无意之中成为受害者，警官综合了很多经验和实例，对学生们进行讲解，提高他们的警惕，让他们有这方面的安全意识。（图片来自嘉宾）