韩明年最低时薪上调1.5%

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审核并表决最低工资的社会性对话机构最低工资委员会14日凌晨在政府世宗办公大楼召开第9次全体会议，表决通过2021年度韩国最低时薪为8720韩元，这较今年上调130韩元，上调幅度为1.5%。要求大幅上调最低时薪的劳动界对该结果极为不满，要求下调的经营界则表示虽然可惜，但予以接受。





明年度最低时薪由政府推荐的公益委员制定方案，并由7名资方委员和9名公益委员进行表决，最终结果为赞成9票、反对7票。出席会议的5名韩国劳动组合总联盟推荐劳方委员和2名小商工人联合会所属资方委员对公益委员的方案表示反对，并提前离席。若按每月劳动209个小时的标准来计算，明年度最低月薪为182万2480韩元，较今年上调27170韩元。





最低工资委员会由27名委员构成，劳方委员、资方委员、公益委员各9名。劳方委员由5名韩国劳动组合总联盟推荐委员、4名全国民主劳动组合总联盟推荐委员构成，不过4名全国民主劳动组合总联盟推荐委员当天未出席会议。





明年度最低时薪上调幅度是韩国自1988年实行最低工资制度以来的最低水平。此前的最低上调幅度为1998年亚洲金融危机时的2.7%。最低工资委员会认为，在因新冠病毒疫情而遭遇危机的低收入劳动者和中小企业及小微工商户中，应优先保护后者。





劳动界认为当务之急是保护因新冠病毒疫情面临生计危机的低收入劳动者，因此最初提出了1万韩元的方案，较今年上调16.4%。最低时薪1万韩元也是韩国总统文在寅竞选时提出的承诺。不过经营界则认为应优先减轻企业的经营负担，提出了8410韩元的方案，较今年下调2.1%。由于双方差距过大，谈判从一开始就困难重重。公益委员收到双方的第一次修改方案后，将审核区间制定在8620韩元-9110韩元之间，上调幅度为0.3%-6.1%。此后双方提交了第二次修改方案，但仍未能缩小分歧，最终公益委员自行提交方案并通过表决最终敲定。





当天通过的明年度最低时薪方案将提交雇佣劳动部长官，长官最晚须于下月5日进行告示。告示结束后，从明年1月1日起生效。劳资双方可在告示前提出异议，若异议被认定具有正当理由，劳动部长官可要求最低工资委员会进行重审，不过截至目前尚无重审先例。





有意见指出，此次最低工资的决定遭到劳资双方的反对，将社会性对话机构的局限性暴露无遗。劳动界方面，全国民主劳动组合总联盟拒绝出席会议，韩国劳动组合总联盟则反对表决并提前离席。资方也有2名委员未参加票决。越来越多的意见呼吁社会性对话机构在讨论和决策结构上谋求改变。