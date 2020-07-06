韩第21届国会正式启动

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韩国第21届国会16日下午举行启动仪式，正式展开议政工作。这距离新一届国会任期开始的5月30日已过去一个半月。韩国总统文在寅在启动仪式上发表的演说中提及“国会”一词多达57次，极力强调立法部门的角色，呼吁展开协同治理。





当天的启动仪式距离国会任期开始已过去47天，是1987年修宪以来最晚的一次。当天上午国会召开全体会议，推选执政党共同民主党议员全海澈担任国会情报委员长。最大在野党未来统合党与国民之党未出席投票，正义党虽出席，但未进行投票。由此，共同民主党占据了包括预算决算特别委员会在内的所有常任委员会委员长职位。





文在寅在国会启动仪式演说中强调，第21届国会必须终结对决和敌对的政治，开启崭新的协同治理时代。文在寅呼吁国会对“韩国版新政”予以全面支持。分析指出，这体现出文在寅认为若要解决不断积累的国家性问题和各项国政问题，必须获得国会的支持。





虽然朝野勉强启动国会，但是7月国会会议面临着积压成堆的问题，前景不容乐观。共同民主党计划积极推进7.10房地产对策、设立高级公职者犯罪调查处等法案的后续立法，而最大在野党未来统合党则明确表示将正式在国会展开对执政党的斗争。预计未来统合党将通过前任首尔市长朴元淳的性骚扰嫌疑等敏感问题向执政党施压。朝野首先在统一部长官提名人李仁荣、国家情报院长提名人朴智元的人事听证会上激烈对峙。未来统合党以李仁荣之子瑞士留学费用等问题为由表示反对，并已判定朴智元不合格。最大的争议或将是前任首尔市长朴元淳涉嫌性骚扰事件。目前该事件持续发酵，存在调查机密或被泄露给朴元淳等质疑。此时，恰逢警察厅长提名人金昌龙（音译）的人事听证会，预计双方将展开激烈博弈。共同民主党表态将静候警察调查和首尔市真相调查组的结果，不过未来统合党则要求举行听证会、任命特别检察、开展国政调查。高级公职者犯罪调查处的设立问题也是核心争议之一。目前，高级公职者犯罪调查处的设立期限已过，共同民主党要求尽快设立以完成检察改革，未来统合党则坚持设立调查处属违宪行为，双方僵持不下。





尽管国会得以启动，但是朝野在国会组建等问题上的意见分歧犹存，国会副议长也处于空缺状态。随着共同民主党占据了历来由在野党担任的法制司法委员长一职，未来统合党提出强烈抗议，以致于应由未来统合党人选担任的国会副议长一职空缺。执政党占据国会将近三分之二的议席，其绝对性的优势反而招致在野党的强硬立场。除了在野党的反对，执政党还面临朴元淳涉嫌性骚扰事件等一系列不利因素，预计今后的国会政局将充满坎坷。