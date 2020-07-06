韩政府发布“韩版新政”综合规划

ⓒYONHAP News

韩国政府14日发布了“韩国版新政”综合规划，计划到2025年总共投资160万亿韩元、创造190万个就业岗位。“韩国版新政”旨在克服新冠病毒疫情危机，并在“后疫情时代”领先全球经济。作为一项国家发展战略，新政愿景将推动韩国从追赶型经济体转型为领先型经济体。





韩国总统文在寅在青瓦台主持召开“韩国版新政”报告全体会议，副总理兼企划财政部长官洪楠基在会议上发布了包含上述内容的综合规划。规划提出三大愿景：推动韩国从追赶型经济体转型为领先型经济体、从煤炭依赖型经济转型为低碳经济、从不平等社会转型为包容社会。政策以“数字新政”和“环保（绿色）新政”为中心，并将加强雇佣和社会安全网。规划总共包括28项具体的推进课题，其中“数字新政”为12项，“环保（绿色）新政”和强化安全网分别为8项。政府计划到2022年投入67.7万亿韩元，到2025年总共投入160万亿韩元，并通过该规划到2022年创造88.7万个就业岗位，到2025年总共创造190.1万个就业岗位。筹资途径为政府支出114.1万亿韩元、地方支出25.2万亿韩元、民间投资20.7万亿韩元。





“数字新政”主要包括数据库、智能型政府、智能医疗基础设施等课题，计划投资58.2万亿韩元、创造90.3万个就业岗位。数据库将通过公开14万项公共部门数据，加强并构建数据、网络和人工智能生态系统。政府将通过100万人的生物大数据推动克服稀少疑难疾病，创造附加价值，并推动5G移动通信技术和人工智能与第一、二、三产业相融合。其他主要课题还包括：培育无接触产业、推动基础设施数字化、在全国所有小初高构建高性能无线网络、培育18家智能医院、按照疾病类别构建12个可进行人工智能精密诊断的体系等。





“环保（绿色）新政”计划总共投资73.4万亿韩元、创造65.9万个就业岗位，主要课题包括推进23万户老旧建筑物低能源化、构建25座智能环保城市、集中推进学校的数字化和环保化等。另外，为推广低碳分散型能源，政府计划普及113万辆电动汽车和20万辆氢汽车，并鼓励提前报废116万辆柴油车。政府还将进一步扩大太阳能、风能、氢气等新可再生能源的普及范围。





雇佣和社会安全网加强计划将投资28.4万亿韩元，创造33.9万个就业岗位。在雇佣安全网领域，政府将逐步扩大雇佣保险的加入对象范围，使特殊形态工作从业者、自由职业者等也可受惠。在社会安全网领域，政府计划到2022年废除基础社会保障补贴领取人的赡养义务标准，并推进开展关于建立韩国版医疗津贴体系的研究，2022年进行试点。政府还将扩大紧急福利支援的规模。





“韩国版新政”起始于克服新冠病毒疫情经济危机的构想，发展成为“化危机为发展机遇”的规划。韩国总统文在寅将该规划定义为“大韩民国迈入领先国家行列的大转型宣言”。