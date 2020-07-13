郑恩地发行全新个人EP 主打歌《AWay》展现超强唱功

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用《怎么样》安慰疲倦的青春，用《一起走吧》歌唱甜甜的春天，歌手郑恩地时隔1年3个月后，带着全新个人EP《Simple》回归。

15日，郑恩地全新专辑《Simple》的所有收录歌曲音源正式公开。主打歌《AWay》的MV也在同一时间上线。

新专辑取名“Simple”，表达了郑恩地希望通过音乐向人们传递“生活在复杂的世界里，我们可以适当放下繁杂，让人生变得轻松、简单”的想法。

郑恩地此次还负责了整张专辑的制作，参与了所有歌曲的填词几作曲，向人们展现了其音乐方面的成长。新专辑还邀请到鲜于贞雅、10cm等音乐人合作，更加保证了专辑音乐的品质。

专辑主打歌《AWay》与之前个人专辑多为舒缓的主打歌不同，充分展现了郑恩地爆发力十足的唱功，是一首Pop Rock曲风的歌曲。轻快的电吉他音、行云流水般的钢琴演奏，再加上律动感十足的打击乐，使得整首歌曲欢快无比，同时又给人以能量感，可谓是郑恩地为大众特别送上的夏日音乐礼物。

除了主打歌外，新专辑还收录了《Simple is the best》《Whoo》《Stay》《Moisturising》《慢行的世界》等共6首歌曲。