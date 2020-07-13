世勋&灿烈首张正规专辑《10亿Views》发行

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EXO小分队世勋&灿烈首张正规专辑《10亿Views》本月13日正式发行。

新专辑收录了同名主打歌《10亿Views》、灿烈solo歌曲《Nothin'》、世勋solo歌曲《On Me》、世勋和灿烈回顾过往及放眼当下的歌曲《Rodeo Station》、讲述从幼年到成年一路走来所感所悟的《翅膀》、充满夏日风情的《Say It》、内容为离开你越远就越思念对方的R&B情歌《倒时差》，以及提前公开曲《假装》和主打歌《10亿Views》的伴奏带共9首歌曲，也展现出世勋与灿烈两人对不同音乐的驾驭能力。

新专辑《10亿Views》是世勋&灿烈继首张EP发行后，时隔1年再次推出小分队作品，此次依旧由Dynamic Duo成员Gaeko担任制作人，世勋和灿烈也表示，从Gaeko身上能学到很多东西，3人十分合拍。

主打歌《10亿Views》是一首融入了Funky吉他旋律、Disco节奏的嘻哈风格的歌曲，歌词内容将对心爱的人的想念，比喻为不断重复播放的视频，创意十足。歌手MOON参与了演唱，也为歌曲增添了魅力。

世勋&灿烈首张正规专辑发行后，即刻在全球范围内掀起热浪。新专辑在加拿大、法国、日本等50个国家和地区的iTunes“专辑销量榜”中夺冠，并在中国QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐斩获数字专辑销量冠军，在QQ音乐中，新专辑销售更是在短短1小时25分钟后便突破100万元人民币，彰显出世勋和灿烈的人气。

目前，世勋和灿烈已经开启了新一轮的回归活动观众，两人还确定参加即将举行的梦想演唱会。