Paul Kim守约为新冠医护人员唱婚礼祝歌 并捐款1000万韩元

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被指定为新冠肺炎治疗医院的首尔医疗院方面15日表示，Paul Kim为该院新冠肺炎医护人员的婚礼演唱祝歌，履行了自己的诺言。

此前6月4日，Paul Kim为了表示对医护人员的尊敬，并希望为他们加油打气，特意举行了一场免费的声援演唱会。当天，Paul Kim和同公司的歌手为现场的60名以及线上的5000多名医护人员进行了演唱。

演唱会举行前，Paul Kim也向医护人员征集留言，他在亲自挑选后，赠予留言者签名CD。其中有一位医护工作者留言表示自己的婚礼因新冠疫情延期，很担心婚礼现场会很冷清。Paul Kim表示：“如果时间允许，我想为你们演唱婚礼祝歌。”

Paul Kim的这个承诺也于本月11日兑现。婚礼当天，Paul Kim如约出现，并为新人和所有来宾演唱了《Every Day，Every Moment》。

Paul Kim表示：“我一直在想，能为这些战斗在抗疫一线的英雄们做些什么，如今举行了演唱会，也来到婚礼现场献上祝歌，我也觉得非常感恩。”并感谢了所有为疫情而付出努力的医疗工作者。

除此之外，Paul Kim还捐款1000万韩元，赠予首尔医疗院所有医护人员。