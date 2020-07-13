歌坛SOLO热风持续 金孝渊、全昭弥、姜丹尼尔陆续发专

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少女时代成员金孝渊将以“DJ HYO”的艺名展开个人活动。其经纪公司SM娱乐介绍：“DJ HYO将于本月22日发行个人第4首单曲《DESSERT》”，这也是金孝渊时隔约1年再次发行个人音乐作品。金孝渊2018年开始以DJ身份参与了众多EDM音乐节，并发行了多首电子音乐。

全昭弥经纪公司The Black Label本月15日通过官方社交媒体公开了全昭弥新歌海报。海报中，全昭弥身穿天蓝色套装，面部虽未展现，但可看到一头齐耳短发，也让歌迷十分好奇她此次回归的风格。全昭弥凭借个性十足的出道单曲《BIRTHDAY》给大众带来了独特印象，而即将于7月22日发行的新歌《WHAT YOU WAITING FOR》也将再次以全昭弥独特的诠释，为歌迷献上特别的夏季歌曲。

姜丹尼尔第2张EP曲目表于日前公开。姜丹尼尔官方社交媒体15日上传了即将于8月3日发行的新专辑《MAGENTA》收录的歌曲。曲目表显示，新专辑共收录6首歌曲，主打歌为《唤醒（Who U Are）》，而收录歌曲《Waves》则将于7月26日提前发行。姜丹尼尔此次全程参与专辑制作，因此所有新歌都将向歌迷呈现姜丹尼尔专属的音乐理念。