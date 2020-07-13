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随着温度不断上升，人们开始感觉生活的压力越来越大。夏季人体代谢最旺盛，同时夏天骄阳似火、热气熏人，也让人感到不舒服，科学地养生在夏天更加重要。

1、少吃冰凉食物。我们以为冰凉食物可以降温，却忽略了体内温度高，突然喝下冰水，五脏六腑可能会受不了。要消暑和镇定，不妨喝菊花茶、金银花茶、绿豆汤或含水量多的水果。体质属热而虚的人，不妨食用银耳、莲子或百合等凉补，祛热补气。

2、饮食宜清淡。炎夏的饮食应以清淡、质软、易于消化为主，少吃高脂厚味及辛辣上火之物。清淡饮食能清热、防暑、敛汗、补液，还能增进食欲。主食以稀为宜，如绿豆粥、莲子粥、荷叶粥等。可适当饮些清凉饮料，如酸梅汤、菊花茶等。另外，吃些醋既能生津开胃，又能抑制、杀灭病菌，预防胃肠道疾病。

3、该睡不睡肝火旺。作息经常颠倒和长期熬夜的人往往情绪也不会很稳定，因为11点至凌晨1点的时候是脏腑气血流动的活跃时间。要是在这段时间内人不睡觉，等于强迫自己的肝继续分解工作，精气无法被贮藏，会肝盛阴虚，阴阳失和。解毒、储存和分解胆汁是肝脏主要工作，长期虐待肝不给休息，会让肝火上升，易疲倦、气虚体弱。

4、先“气和”再“心平”。气顺了，才能转化为足够的活动能量，身心获得舒展放松，心自然而然也就跟着平静下来。

5、运动量别太大。尽量从事温和运动，太激烈的运动造成大量流汗，运动消耗性大，流失大量体液等于流失大量体力，心情也易烦躁不安。选择和缓的运动，保持呼吸平缓从容不迫，身体内极细微的血管或经络才有机会得到足够养分。另外要保持恬静的心理状态，不要过于激动，更不要发怒急躁。烦躁、心境不佳时可通过散步、听轻快的音乐等方式来舒缓负能量情绪。

6、养身也修性。养生专家都强调“身心要双修”,身体不好易影响心理，心理一急躁，身体也会慢慢衰弱。培养好的生活习惯，逐步调节自己的脾气、习气和个性，让情绪更稳定。

7、住房宜清凉。早晚室内气温低，应将门窗打开，通风换气。中午，室外气温大大高于室内，必须把门窗紧闭，拉好窗帘，或再加上层纸纱，拒热于室外。阴凉的室内环境会使人心静神安。

8、游乐宜清幽。炎夏不可远途跋涉，应该就近寻幽。早晨，曙光初照，三气清新，可到草木繁茂的园林散步锻炼，吐故纳新。傍晚，当太阳下山之后，可漫步徜徉于江边、湖畔，那习习的凉风会使你心静似水，消除一天的疲劳。





（文中窍门来自刘*听友）