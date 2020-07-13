韩国文物法规情况及政府保护

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韩国人历经数千年创造了具有韩民族特色的文化艺术，也为后人留下了丰富珍贵的文化遗产。进入近代，韩国经历了日本殖民统治，这段历史导致大量的文化遗产被破坏、被掠夺，但也激发了国民对文化遗产的珍爱之情。韩国人认为祖先留下来的文物、古迹等都是国家的瑰宝，所以从政府到民间都十分重视文化遗产的保护，而且在完善的法律法规与具体的保护措施下，如今韩国在文化遗产保护方面取得了令人瞩目的成就，走在世界文化遗产保护工作的前列。





韩国的文化遗产大致分为有形文化遗产、无形文化遗产、纪念物与民俗资料。有形文化遗产包括有价值的建筑物、古籍、绘画、雕刻等。无形文化遗产包括具有历史、艺术与学术价值的音乐、舞蹈、戏剧、工艺技术。纪念物指具有重大历史、艺术与科学价值的古坟、圣地、寺址等。民俗资料包括衣食住、宗教、每年例行的活动等方面的习俗以及这方面所使用的服饰、器具等。文化遗产还根据重要度，分为国家指定文化遗产、市道指定文化遗产与市道指定文化遗产资料。据统计，国家与地方政府指定的文化遗产与资料共计9400多件。





在文物法规方面，1962年出台的《文化遗产保护法》是韩国文化遗产的根本大法，一直沿用至今。还有《古都保存法》、《建筑法》、《国土利用管理法》以及地方政府出台的相关法律法规。另外，文化财厅也颁布了一系列文化遗产保护与管理技术指南。由此，韩国建立了一套完善、具体的文化遗产保护法律体系。





《文化遗产保护法》规定，如果没有文化财厅长的批准，禁止文化遗产出口或运往海外。由于中央与地方政府严格管理文化遗产，如今民间探宝者已经没有立足之地，民间探宝者也必须通过合法渠道购买个人所有的文化遗产。根据《文化遗产保护法》，如果走私或毁损、盗窃、匿藏国家指定文化遗产，将被处以至少3年以上的有期徒刑。如果变更文化遗产的形状，将被处以5年以下或5000万韩元以下的罚款。非法取得或转让文化遗产以及没有获得许可仿制天然纪念物者将被处以2年以上有期徒刑或2000万以上至1亿5000万韩元以下的罚款。最严重的是如果集体行使武力盗窃或取得文化遗产，造成文化遗产管理人员伤亡，将被处以无期徒刑、死刑或5年以上有期徒刑。