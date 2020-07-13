面部识别技术的“开拓者”——韩国“CVT”公司

ⓒ CVT

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“CVT”公司，这是一家面部识别技术的创新型企业。让我们与公司首席执行官李佑均（音译：이우균）先生一道，聊一聊他们公司。





李佑均先生是一位资深工程师，他在三星S1开发了安全系统。后来，他在许多安全公司开发了图像处理系统以及其他设备。在忘记了公寓入口的密码后，他心烦意乱，并想到了面部识别安全系统。实际上，面部识别技术可以应用于更广泛的领域。





面部识别系统使用生物识别技术从照片或视频中映射面部特征。它将存储在数据库中的信息进行比较，以找到匹配项并验证其身份。与使用虹膜、静脉或指纹的其他生物识别系统相比，面部识别系统更快、更方便，因为它不需要身体接触。得益于这些优势，全球面部识别市场有望在2022年增长到90亿美元。李佑均先生十分关注这个新的蓝海市场，他利用自己的丰富经验开发了公司独有的技术。





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快速识别是韩国“CVT”公司的最大优势。通常，市场上进行面部识别最快的速度不足1秒钟，仅0.5秒到0.6秒，但是韩国“CVT”公司的解决方案仅需0.2秒，这要归功于其独立的嵌入式系统，该系统可以处理设备中的所有内容。而常规的面部识别方法发展缓慢，因为传输图像需要时间。另一方面，韩国“CVT”公司的系统是为实时身份验证而设计的，使用红外光学技术和深度学习的系统还可以在黑暗中工作，并识别人的面部。韩国“CVT”公司的技术可确保安全、快速和准确的识别，这引起了韩国大公司的关注。去年，他们参加了在拉斯维加斯举行的国际安全博览会，这是世界上最大的安全博览会。公司还与日本电子巨头松下公司签署了一项合同。





自上世纪90年代初以来，松下一直致力于面部识别技术的研发。该公司已将其技术整合到消费产品中，并将其应用于基于摄像头的安全解决方案。日本松下公司选择韩国“CVT”公司作为其业务合作伙伴，以进一步开发相关技术，这表明面部识别领域的先驱已经充分认可了韩国“CVT”公司的杰出技术。在未来市场不断扩大的背景下，韩国“CVT”公司将开拓东南亚市场。他们正在努力实现技术的商业化，正在开发同时识别多个面部的新技术，并将把新的安全平台应用于由Hoban建设公司建造的酒店和公寓大楼。





许多人可能已经看过电影《少数派报告》，这是一部2002年由汤姆·克鲁斯主演的美国科幻动作片。在展示未来的场景中，即2054年的高科技社会，不再使用身份证。相反，面部识别将用于验证一个人的身份。韩国“CVT”公司正在将人们的想象变成现实。正是有了这家公司，面部识别技术才能让更多的人受益。