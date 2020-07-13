



职业：歌手/演员

生日：1992年6月27日

出生地：首尔

血型：AB型

身高：163cm

出道：短篇电影《基于倍音结构的通感》（2004）

更多人对安昭熙的第一印象是Wonder Girls的成员，其实在成为歌手前，安昭熙作为演员于2004年主演短篇电影《基于倍音结构的通感》出道。





Wonder Girls时期，安昭熙在队内的定位是副主唱，但可爱、娇小的形象让她获得了最高的人气，遂成为“门面担当”。然而，在MV中活泼、可爱的样子并非安昭熙本然个性，私下里她是一个偏内向的安静的女生。





当时Wonder Girls人气骤增，成为国内最火女团之一，安昭熙也十分努力练习音乐功底，极力摆脱“花瓶”的印象。她也为Wonder Girls作出牺牲，因组合去美国发展而从高中退学。





退出Wonder Girls后，安昭熙专注于表演。最让人印象深刻的作品便是大热影片《釜山行》中的女高中生角色。影片首映时，JYP娱乐旗下艺人几乎全体出动为其造势，也显示出安昭熙的好人缘。

代表作：

·电视剧：

《失踪：他们存在过》（2020）

《加油吧威基基2》（2019）

《Entourage》（2016）

《Heart To Heart》（2015）

《Happy! Rose Day》（2013）

《他来了》（2008）





·电影：

《Memories》（2019）

《单身骑士》（2017）

《釜山行》（2016）

《热情似火》（2008）

《基于倍音结构的通感》（2004）





主要获奖经历：

第13届堤川国际音乐电影节JIMFF颁奖典礼 JIMFF STAR奖（2017）

第2届Mnet 20's Choice Hot School Girl奖（2008）