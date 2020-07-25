北韩为何在美中争端加剧之时公开支持中国

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美国和中国之间的争端变得越发激烈。美国总统特朗普为应对中国人大常委会通过《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》，即所谓的“港版国安法”而签署撤销香港特殊地位的行政命令，并宣布中国对南海主权声明为非法，进而表示对中国实施制裁的可能性。对此，中国政府主张美国介入南海问题，破坏地区和平稳定，并谴责美国以协防盟友为借口，离间中国与周边国家的关系。





中国通过“港版国安法”后，美中争端进一步加剧。7月14日，美国总统特朗普签署撤销香港特殊地位的行政命令，美国政府宣布中国对南海主权声明为非法，并将南海改称为“西菲律宾海”，台湾海峡的紧张情绪也在高涨。最近，美军舰机频繁现身台湾海峡，美国政府为让台湾延长其购买的爱国者导弹的寿命而允许对台销售相关部件。对此，中国政府表示将对美国最大国防承包商洛克希德·马丁公司实施制裁。美国政府则表示将对侵害新疆维吾尔族人权的11家中国国营企业实施制裁，且美国国务卿蓬佩奥就禁用华为5G设备继续施加压力。如此这般，美国和中国之间的霸权之争日趋激烈。





在此情况下，北韩比中国更猛烈地抨击美国国务卿蓬佩奥。7月15日，北韩外务省就蓬佩奥对南海问题发表谴责声明一事予以强烈抨击，称这是对中国人民的粗暴无视和侮辱，今后不要干涉别人的事情，制造噪音公害。最近，北韩在“港版国安法”、新疆维吾尔族和南海问题上公开支持中国政府的立场并对外炫耀北韩与中国的友好关系是有原因的。北韩的当务之急是为应对今后或将举行的美北首脑会谈最大程度地提高其协商能力，并在此过程中试图利用中国。此外，北韩曾多次对美国国务卿蓬佩奥表示不满，最近还就南海问题猛烈抨击蓬佩奥。这意味着北韩试图以蓬佩奥为媒介，积极介入美中争端。





北韩作为中国的传统友邦，积极支持中国的立场可说是理所当然的事情。但是在美北关系陷入胶着状态的情况下北韩公开支持中国，可以说具有战略意图。北韩除了试图以中国为后盾提高对美协商能力外，还将通过全面恢复对华贸易，缓解经济困难。由于北韩对中国的经济依存度极高，不得不与中国保持良好关系，并以此对韩国施加压力。也就是说，北韩还想利用中国在南北韩协商中占据优势位置。





目前，美中争端已扩大至诸多领域，不可能在短期内得到解决。而北韩劳动党中央委员会第一副部长金与正最近表示，今年内将不会举行美北首脑会谈。这意味着北韩为迫使美国缓和对北韩制裁而提高重启美北对话的门槛，并同与美国对立的中国、俄罗斯等社会主义国家加强合作，以获得鼎力支持。如果美北首脑会谈得以举行，且在会谈中取得预期的成果，北韩就不必利用中国。但是美北关系目前处于胶着状态，且美国总统特朗普像似在大选结束以前无意与北韩进行对话，因此北韩有可能着眼未来，在美国新政府成立后再设法重启美北对话。在此情况下，北韩将制定新的谈判策略，以提高其协商能力。此外，美中争端能为北韩营造有利环境，因此北韩以支持中国的方式刺激美国，以在今后或许举行的美北对话中争取最大利益。





在美中对立局面下，中国也想利用北韩的战略价值，因此中国和北韩的关系将会变得更加密切。目前，中国可以说处于内忧外患状态。新冠病毒疫情给中国经济带来严重冲击，在国家安全问题上也面临严峻挑战。在此情况下，中国需要北韩等盟邦的支持。为此，中国有可能向北韩提供石油、粮食等生活必需品，并在韩半岛无核化问题上支持北韩等，进一步扩大对北韩的影响力。





那么，韩国政府应采取何种立场呢？最近，美国总统特朗普邀请文在寅总统参加其主持的七国集团扩大峰会，而中国国家主席习近平有望于今年访问韩国。因此，美中争端加剧给韩国政府带来极大困扰。最近，韩国外交部就“港版国安法”一事表明尊重一国两制的立场，但是今后在南海等问题上，美国有可能强烈敦促韩国加入反中联合战线。





以目前的情况来看，中国将北韩作为其战略资产，北韩则试图以中国为后盾，在今后或将重启的美北无核化协商和南北韩对话中占据有利位置。因此，韩国政府必须密切关注美中争端走势和北韩动态，最终制定两全其美的应对战略。