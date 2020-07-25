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北韩朝中社5月31日报道称，白头山地区的生物丰富多样，且在地质学方面也具有重大意义而引起国际地质学界的关心。因此，北韩联合国教科文组织民族委员会2018年决定将白头山申报列入联合国教科文组织世界地质公园，并根据相关规定提交推荐意向书，去年提交申报材料。如此这般，北韩正在积极推进将白头山申报列入联合国教科文组织世界地质公园的工作。





由于白头山一带风光秀丽，且自然生态环境保存完好，因此北韩试图将白头山地区列入联合国教科文组织世界地质公园名录，以吸引更多游客。据悉，北韩去年向联合国教科文组织提交的申报材料中包括白头山的面积、位置、气候、地理条件等。特别值得一提的是，北韩最近积极推进国家发展计划，并表示已将三池渊市打造成为产学文明典范。此外，由于白头山位于北韩两江道三池渊市和中国吉林省边界，金正恩政权成立后，北韩为吸引中国游客而在白头山地区投入了巨资。





北韩国务委员会委员长金正恩执政后，北韩积极开发白头山及三池渊一带地区。2016年，金正恩委员长特别指示大力开发三池渊地区，之后进行现场指导。因为三池渊同阳德温泉旅游区、元山葛麻海岸旅游区一道被视为北韩旅游产业发展的重心。分析认为，北韩试图将白头山列入联合国教科文组织世界地质公园的目的在于积极推进白头山旅游资源化工作。





北韩是要将三池渊打造成对外开放的典范城市。金正恩委员长指示大力推进三池渊开发项目是为了吸引众多游客到白头山来观光旅游。三池渊市位于北韩的革命圣地——白头山一带，金正恩委员长曾多次前往进行现场视察。三池渊开发项目已于去年完成第二阶段工程，今年年初进入第三阶段工程，预定于今年10月10日北韩劳动党建党75周年纪念日以前竣工。有关于此，北韩劳动党机关报《劳动新闻》报道称，金正恩委员长对三池渊开发项目建设工人表示感谢等，大肆宣传三池渊开放项目即将竣工。今后，金正恩委员长将以三池渊市为对外开放的典范城市，积极促进北韩旅游业发展，从而提振北韩经济。因此，金正恩委员长将同白头山旅游资源化工作一道，继续积极推进北韩旅游产业的发展。





白头山以驰名世界的火山地质景观和生态价值每年吸引众多游客前去旅游。此外，附近地区中国东北三省的人文景观、延边朝鲜族自治区的生活文化和日本殖民统治时代的抗日遗迹也备受瞩目。抗日斗争的中心——龙井一松亭、韩民族爱国诗人尹东柱故居等已整修复原，加上高句丽遗迹等都曾是韩国游客不可错过的主要旅游景点。





对韩民族来说，白头山已超越单纯的旅游和探访文化古迹的层次。因为白头山是韩民族的灵山，也是韩半岛最高的山等，具有很大的价值。白头山的最高峰叫“将军峰”，目前北韩将其称为“正日峰”，借以宣传其已故领导人金正日。“将军峰”海拔高达2750米，此外还有香道峰、青石峰、白云峰等海拔2500米以上的16座高峰。特别值得一提的是，白头山作为延伸至韩国智异山的韩半岛白头大干即白头山脉的主峰，流传着开国始祖檀君诞生神话等，被尊崇为韩民族的圣山。此外，火山喷发后因岩浆冷却而形成的浮石呈灰白色，且峰顶在一年中8个月以上被白雪覆盖，看起来貌似“白头”，而被取名为白头山。总之，白头山对韩民族来说具有相当重要的意义。





白头山除旅游资源层面的价值外，在金正恩偶像化层面也具有相当大的意义。北韩将已故北韩国家主席金日成的白头山抗日武装斗争宣传为白头山革命历史，强调唯一领导体制的正当性，并主张已故北韩国防委员会委员长金正日出生于白头山密营，赋予权力世袭的正当性。北韩国务委员会委员长金正恩在执政后强调自身是白头山血统，将白头山用于其偶像化工作，并在举行政治活动或做出重要抉择前公开其登上白头山的画面和视频。白头山在维护北韩体制层面扮演了非常重要的角色。首先，北韩强调金氏三代皆为白头山血统，而北韩是由白头山血统创建且延续至今的国家。此外，白头山作为含有民族精魂的圣地，能够突显白头山血统的气概。因此，北韩对民众强调白头山是非常神圣的地方，赋予白头山血统统治北韩的正当性。过去，韩半岛被日本殖民统治30多年，因此北韩强调已故国家主席金日成在白头山一带领导抗日武装斗争，是为民族带来解放的恩人等，在宣扬金日成抗日武装斗争时也在利用白头山。





过去，中国试图在白头山建造国际滑雪场和国际机场，但因未与北韩就此进行磋商而引发纠纷。有分析认为，中国之所以在世界地图上将白头山标记为长白山，就像日本将“独岛”标记为“竹岛”一般，原因之一是为了单独向联合国教科文组织申报列入世界地质公园和自然遗产。据1962年10月12日北韩和中国签订的有关两国边界的《北中边界条约》，白头山天池的54.5%归属于北韩，中国只占45.5%。因此，北韩为实际有效地行使白头山支配权，必须与韩国进行合作。这是非常重要的问题。如果南北韩以韩民族共同的目标推进白头山旅游资源化和申报世界地质公园等世界文化遗产项目，将可取得事半功倍的效果。对韩国国民来说，不必绕道中国，通过直飞航班抵达三池渊机场后，转乘大巴等直接前往白头山观光旅游，可节省不少时间和经费。对此，北韩当局必须做出果断决定。首先，南北韩学者间有必要通过学术会议和学术交流等方式进行联合调查研究，为白头山旅游奠基铺路。这是非常重要的事情。2018年，韩国总统文在寅访问平壤，与北韩国务委员会委员长金正恩举行双边首脑会谈，并在滞留北韩的最后一天，同金正恩委员长一道登上白头山主峰“将军峰”，在天池前牵手合影的场面至今令人记忆犹新。





对韩民族来说，白头山不是单纯的自然空间，而是共同的历史文化遗产。因此，南北韩必须通过联合调查与研究，制定多样的开发及保存政策。