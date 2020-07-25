韩国泡菜风靡全球 上半年出口量已达去年全年七成

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韩国代表性食品泡菜受到全世界人们的喜爱，出口逐年增长。今年上半年泡菜出口量大幅增长，已达到去年总出口量的70%。





韩国农水产食品流通公社的农食品出口信息显示，今年上半年泡菜出口量为20259吨，达到去年全年出口量的68.3%。泡菜出口量从2016年的23490吨增至去年的29539吨，呈现逐年增长的趋势。主要出口对象地区为日本、美国、澳大利亚、中国香港和台湾等。日本一直以来都是泡菜的最大出口对象国。去年对日出口量为15949吨，今年仅上半年便达到了10349吨，为去年全年的64.9%。对日出口量占到了总体出口量的一半。此外，对美国、澳大利亚、中国香港和台湾等地的出口量虽远远低于日本，但最近出现了快速增长。上半年对美国出口量为3024吨、对澳大利亚出口量为1112吨、对香港出口量为1022吨、对台湾出口量为887吨，为去年全年总出口量的71%-81%不等。





韩国泡菜主要出口企业为大象、希杰第一制糖、圃美多等。出口最多的产品是大象集团的“宗家府泡菜”。宗家府泡菜的出口额逐年大幅增长，从2015年的2600万美元增至2019年的4300万美元。今年上半年的出口额为3000万美元，占据韩国泡菜总体出口额的41%。大象集团的泡菜出口对象国超过40个，该集团致力于实现泡菜全球化，中国工厂将于今年8月动工，美国生产工厂也将于年内开始兴建。希杰第一制糖的“必品阁整棵泡菜”等代表产品出口至美国、新加坡、欧盟、日本、泰国和菲律宾等地区。第一制糖还从2018年起在越南生产符合当地人口味的泡菜产品。公司方面表示，今年上半年的出口增长额达到30%，美国当地的销售额增幅最大。圃美多在美国销售的泡菜品牌为“Nasoya泡菜”，目前Nasoya泡菜已入驻包括沃尔玛等大型超市在内的1万多家商店。





泡菜的海外消费者原本主要是居住在当地的韩国人。最近随着泡菜作为代表性发酵食品的健康功效得到验证，当地消费者也逐渐增多。这意味着泡菜正在吸引全世界人们的味蕾。尤其是今年新冠病毒疫情扩散，泡菜作为健康食品的价值进一步上升。泡菜在腌制后仍持续发酵，味道不断改变，可以说是“活着的食物”。这有利于健康，但不利于储藏和流通。不过最近随着包装、储藏和运输技术的发展，可使泡菜长时间保持最佳状态和口感，推动了泡菜的出口和全球化。另外，由于泡菜的人气上升，欧洲当地食品企业也纷纷投身泡菜产业，不仅开始生产本土化泡菜产品，还运用泡菜开发酱汁、果汁等产品。