韩国政府如何确保民众集会自由

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集会自由是核心人权之一，也是世界大多数国家的《宪法》所保障的基本权利。韩国《宪法》第21条明文规定，所有国民都有集会结社的自由，尤其是那些无法利用媒体的弱势人群，法律保障人们以集体行动的方式表达意见，以引起大众的关注，这就是集会自由权的价值所在。





在集会与示威方面，韩国是采取报备制的典型国家。《关于集会与示威的法律》（以下简称《集会示威法》）对露天集会规定了申报制度，该制度旨在保护合法集会，提前掌握集会的性质与规模，向主管机关通知有关集会的具体信息，让主管机关事先做好准备，进而防止侵害他人的基本权利与维护公共秩序。另一方面，有关艺术、体育、宗教、国庆、娱乐的集会不必提前申报，因为这些集会侵害他人基本权利与公共秩序的几率很低，没必要提前采取措施。





《集会示威法》有报备制的详细规定。1.报备时间：规定在集会48小时前，向集会地点的警察局申报。申报期限不得超过最长720小时（30天）。2.报备事项：包括集会目的、日期与时间、场所、参加人数、示威方式、路线以及组织者与负责联络协调者的姓名、地址、职业、联络方式。3.报备受理程序：由于集会、示威是一种自由权利，接受申报的主管机关只能受理而无权拒绝。因此只要申报，便可以举行集会。不过也有禁止或限制的情形。如果报备事项不完善，必须进行补充。如果不加以补充，主管机关可以禁止或限制集会。还有，如果集会煽动暴力、威胁、破坏、纵火等，对治安与秩序造成威胁，即使是申报受理48小时之后，也将告知集会组织者停止集会。4.非法集会的处罚力度：法律规定未经申报的集会将受到刑事处罚，将对责任人处以2年以下有期徒刑或200万韩元以下的罚金。





另外，在韩国，露天集会的噪音也受到限制，白天与夜间集会的噪音值分别不得超过75与65分贝，住宅区与校区的集会噪音不得超过65与60分贝。