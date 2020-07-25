“后香港时代”的亚洲金融中心

ⓒ YONHAP News

几十年来，香港一直是亚洲金融中心和世界各大企业的总部所在地，这主要是因为香港对外国公司充分开放和与中国大陆相毗邻。然而，随着中国针对香港颁布新的国家安全法以及香港政治动荡的不断加剧，全球公司正在考虑从香港撤离。如今，亚洲的各大城市正处于激烈的竞争之中，以取代香港成为亚洲经济中心。今天，我们邀请到了韩国经济评论员郑哲进（音译：정철진）先生，与他共同聊一聊“后香港时代”将如何发展以及韩国如何为新的发展做准备。





越来越多的公司正在考虑离开香港，并且预计这种趋势将进一步加速。目前，有1500多家全球公司入驻香港，其中美国公司占18％至20％，如果他们不再获得所享有的利益，他们将决定离开那里，这将不可避免地损害香港作为亚洲金融中心的地位。香港主要商业区的办公室租金已经显示出波动的迹象。如果中美关系没有任何实质改善，香港可能会失去其区域商业中心地位，这将导致更多的资金和人员从香港流出，最终导致更多的公司减少在香港的业务。





香港作为亚洲主要金融中心的地位可能会逐渐消失。但香港的危机可能是其他城市的机会，亚洲各大城市正准备利用这次机会再次腾飞，他们为取代香港的地位而展开激烈的竞争。





一些亚洲城市正争相吸引外资和企业离开香港。正如预期的那样，新加坡被认为是最大的受益国。新加坡的语言、气候和环境与香港相似。根据新加坡金融管理局的数据，4月份非居民存款猛增44％，是自1991年开始相关记录以来的最高水平。香港人搬到新加坡时也把资金带到了新加坡。另外，台湾也渴望吸引位于香港的公司。分析人士预测，许多美国金融公司将更偏爱台湾而不是新加坡。日本则是另一个重要的竞争者。日本首相安倍晋三公开强化东京作为金融中心的吸引力，以夺取香港的中心功能。中国政府也推出自己的计划，积极增强上海和深圳的开放程度，放宽法律法规。许多国际公司对中国大陆城市表现出兴趣。





一些人还把目光投向了韩国首都首尔。《纽约时报》驻香港办事处的编辑和记者已开始询问首尔某些地区，如江南区和梨泰院的房产价格以及交通和休闲环境。在此之前，《纽约时报》于7月14日宣布将其驻香港数字新闻记者小组的三分之一迁移到首尔。《纽约时报》方面将东京、曼谷和新加坡也列为候选城市，但因首尔对外国企业和媒体的友好态度以及在亚洲主要新闻报道中的核心作用，所以具有非常大的吸引力。那么，《纽约时报》的计划是否会鼓励其他全球性公司将其员工迁至首尔呢？韩国政府又是如何看待亚洲国家之间关于取代香港争夺亚洲金融中心的角逐的呢？





目前，韩国政府对于吸引外国公司离开香港并不十分积极。许多专家说，韩国应该通过放松管制和税收优惠吸引大量资金流出香港，但是政府尚未正式宣布任何计划。实际上，自21世纪初以来，首尔和釜山就一直寻求成为亚洲金融中心。但到目前为止，这一想法未能显示任何实质结果。更令人不安的是，在此期间，有些外国金融公司甚至离开了韩国。





日本和台湾正在积极放宽法律法规，以发展成为亚洲的商业中心。分析人士指出，相比之下，韩国仍然相当被动。实际上，在“后香港时代”的竞争中，韩国落后了。首尔在伦敦智囊团和卡塔尔金融中心管理局发布的今年全球金融中心指数中排名第33位，2015年首尔曾排名第6位。令人遗憾的是，在“后香港时代”的候选城市中，首尔没有被认为是非常具有吸引力的选择。





香港作为亚洲金融中心的优越之处到底是什么呢？为何到目前为止，公司和资金蜂拥而至？首先，香港当地人说英语，这是国际金融和商业中心所需要的语言，而韩国是一个非英语国家。最重要的是，韩国一直受到与北韩有关问题的影响。虽然韩半岛数十年来从未发生过战争，而且韩国人相信南北会和平相处，但从外国投资者的角度来看，任何军事挑衅或战争的可能性都是巨大的风险。另外，韩国仍然有太多的法律法规。如果政府仅放宽对外国公司的监管，本地公司将抱怨他们受到了歧视。





像韩国一样，其他候选地也有优点和缺点。新加坡的金融环境与香港类似，而台湾的金融业与中国大陆的金融息息相关。尽管有这些优势，新加坡和台湾的股票市场规模都比香港要小很多。日本股票市场规模足够大，但它缺乏讲英语的环境，且容易遭受自然灾害。韩国需要通过发挥自身优势并弥补不足，提出具有前瞻性的战略。





韩国首先应该决定是否参与吸引公司和资本离开香港的竞争。如果决定参与竞争，应该以一种普遍使用英语的方式改善商业和金融环境，例如可以建立国际学校和医院。韩国还应加强放松管制的努力，以吸引更多法律和金融领域的外国专家，包括律师和会计师，努力成为金融中心。最重要的是，有必要在政府层面制定具体的计划和议程。





专家指出，首尔应该利用自身优势，即其他竞争对手所没有的文化吸引力。作为一个拥有丰富文化底蕴的城市，包括获得奥斯卡奖的电影《寄生虫》和K-pop韩国人气天团BTS，首尔可以吸引希望获得文化体验的游客和追求创造力的公司。首尔能否抓住机会成为下一个亚洲金融中心？让我们拭目以待。