Kim Ju-hun





职业：演员

生日：1980年3月1日

出生地：庆尚北道浦项

血型：A型

身高：180cm

学历：首尔艺术大学话剧表演专业

出道：话剧《Gangster No.1》（2007）





金周宪2007年通过话剧《Gangster No.1》的舞台正式出道成为演员，并在其后几年主要从事话剧表演。金周宪相较于其他演员出道较晚。原本他的大学专业为美术，在服完兵役后，金周宪选择重新参加高考，并进入首尔艺术大学学习表演。

2017年，金周宪主演了话剧《M. Butterfly》以及《蛛女之吻》后，在话剧爱好者中人气飙升，拓展了知名度。随后还被著名冰淇淋品牌选中，拍摄了广告，并开始接拍影视剧。

2020年金周宪参演电视剧《浪漫医生金师傅2》，在剧中饰演与“金师傅”韩石圭立场相对的朴民国。然而，现实生活中，金周宪却是韩石圭的超级影迷。小时候金周宪看了韩石圭主演的《8月照相馆》后十分着迷，并从此在心中产生了做演员的想法。





代表作：

·电视剧：

《哆哆嗖嗖啦啦嗖》（2020）

《虽然是精神病但没关系》（2020）

《浪漫医生金师傅》（2020）

《60天，指定幸存者》（2019）

《男朋友》（2018）

·电影：

《宫合》（2018）





主要获奖经历：

第11届2人剧庆典 人气奖（2011）