导演：金凤汉

编剧：金凤汉

主演：郭度沅/金大明/金熙元/金相浩

类型：动作/剧情/犯罪

片长：106分钟

上映时间：2020.08（韩国）

其他片名：The Golden Holiday





剧情概要：

大川警察署警长洪炳秀（郭度沅饰）来到了菲律宾，开始了人生第一次海外旅行。怎料还未来得及享受黄金假期，却沦为当地犯罪团伙头目帕特里克（金熙元）组织的一场犯罪活动中的替罪羊，背上了杀人嫌疑。为了洗脱罪名，洪炳秀找到了在当地做导游的老家后辈黄万哲（金大明饰），携手展开调查。然而，与自己急切破案的心情相悖，洪炳秀却因体力差、英语水平不足，让搜查陷入僵局。就在调查举步维艰之时，洪炳秀与发小金勇培（金相浩饰）阴差阳错地相遇，使得调查意外频出，雪上加霜。





幕后花絮：

《国际搜查》是郭度沅首次尝试演喜剧。片中郭度沅饰演的洪炳秀的角色背景为忠清道大川警察局警官，为此，郭度沅也特意学习了地道的忠清道方言。为了让自己的方言说得纯正、自然，郭度沅在整个电影拍摄过程中，无论是戏里戏外，都一直坚持说忠清道话。毫无瑕疵的方言也为影片增添了更多的戏剧色彩。导演希望通过影片向观众普及近来多发的“嫁祸型犯罪”，即犯罪分子实施犯罪后，通过手段将罪名转移给毫不相关、毫不知情的一般民众。通过喜剧的形式呈现给观众，希望能引发更多共鸣。